Llega a Netflix una de las películas del año: un fenómeno viral en redes que casi se cuela en los Premios Oscar

Netflix incorpora cada semana nuevas películas que pasaron hace meses por los cines y, en algunos casos, no obtuvieron demasiado éxito. Tanto si fueron bien acogidas por los espectadores como si no, la plataforma decide darles una segunda oportunidad para lograr atrapar a nuevo público.

De esta forma, Netflix acaba de incluir en su catálogo de películas un drama tailandés que llegó a los cines en abril de 2024 en su país de origen y en enero de 2025 a España y logró conquistar al público gracias a su emotiva historia.

Hablamos de 'Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela' ('How to Make Millions Before Grandma Dies'), un conmovedor drama familiar dirigido por el debutante Pat Boonnitipat, que llegó el pasado 12 de abril a Netflix.

La película cuenta cómo 'M', un joven holgazán y quejica, decide dejar a un lado su precaria carrera como 'streamer' para cuidar de su abuela, que sufre una enfermedad terminal, sin perder de vista su patrimonio multimillonario. Sin embargo, no le resultará fácil ganarse a su abuela. Y es que es una mujer de armas tomar, exigente, rigurosa y muy difícil de complacer.

La película está protagonizada por Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum y Sanya Kunakorn, entre otros, y fue rodada en Bangkok y en distintos puntos de Talah Phlu, el barrio chino de la capital tailandesa.

Un fenómeno en Asia que casi llega a los Oscar

'Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela' se convirtió en un fenómeno en Asia. Y es que, con un presupuesto de apenas un millón de dólares, fue todo un taquillazo, logrando recaudar unos 75 millones de dólares en todo el mundo.

Sin embargo, en España, donde se estrenó en enero de este año, tuvo un discreto pase por los cines, ya que ni siquiera logró entrar en el top 100 de las más taquilleras de 2025. No obstante, la cinta es la película tailandesa más taquillera de la historia.

Además, se convirtió en un fenómeno viral, con la publicación de miles de vídeos en redes sociales por parte de los espectadores en los que aparecían llorando. De hecho, en algunos cines se llegaron a repartir pañuelos de papel a la entrada de las salas.​

Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela NETFLIX

Más allá de su buena acogida por parte del público, la cinta logró tener buena aceptación también entre la crítica. De hecho, se convirtió en el primer título tailandés que entró en la carrera de los Oscar. Sin embargo, quedó fuera de la terna final de películas nominadas que optaron al premio a mejor película de habla no inglesa.

La película asiática más vista de la historia en varios países del continente ganó varios premios también en festivales de cine y ceremonias, como el galardón a mejor intérprete revelación para Putthipong Assaratanakul en el Asian Film Awards 2025.

Medios internacionales dejaron también críticas positivas sobre la película. 'Collider' la calificó como «una hermosa historia de madurez que examina la dura realidad de la muerte de una manera que la mayoría de las películas no pueden, o no quieren», mientras que 'The Hollywood Reporter' señala que, «además de obtener un sólido trabajo de su reparto, el director impregna la película de un vívido ambiente».