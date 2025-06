Karla Sofía Gascón queda fuera de la Academia de Hollywood

Karla Sofía Gascón no ha sido invitada a unirse a la Academia de Hollywood, por lo que no podrá votar a los nominados a Mejor película en los premios Oscar en la próxima edición. Raro es el actor o actriz que queda fuera de esta lista una vez recibida la primera nominación, en este caso a Mejor Actriz por su interpretación en 'Emilia Pérez'.

Aunque una nominación no es una invitación directa a unirse a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, suele ser la vía rápida. De esta forma los actores tienen un pase directo –que tiene que ser aprobado por la directiva de la institución– para unirse a las votaciones de la próxima edición.

La lista está compuesta por 534 personas. Entre ellas se encuentran las coprotagonistas de Gascón; Adriana Paz, no fue nominada, y Zoe Saldaña, ganadora del premio a Mejor Actriz de Reparto, quien ya formaba parte de la lista. Su ausencia se hace más notoria al comprobar que sus compañeras de categoría Fernanda Torres y Mikey Madison, sí han sido invitadas, sin contar a las ya miembro de esta institución Demi Moore y Cynthia Erivo.

Entre los invitados por la Academia de Hollywood se encuentran los españoles Albert Serrá, director, y Gorka Gómez Andreu, director de fotografía.

Las polémicas le han pasado factura a la actriz. Tras el anuncio de su nominación se hicieron públicos una serie de mensajes lanzados por Karla Sofía Gascón en la red social X, incluían comentarios racistas, antivacunas y posturas antiislámicas. Estos comentarios fueron rechazados por Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, quien condenó estos tuits. En su momento aclaró que «la Academia no aprueba el discurso de odio», a pesar de este incidente la invitación a la ceremonia no fue retirada y acudió tras emitir disculpas en diversos medios de comunicación.

Aunque la controversia siguió a la madrileña, los miembros de la institución de Estados Unidos no se proclamaron respecto a excluirla de esta lista. Pero no es la primera vez que sucede este hecho. En 2019 la actriz Yalitza Aparicio fue nominada a Mejor Actriz por 'Roma', y en 2020 no fue invitada a la Academia.