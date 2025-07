John Krasinski y Natalie Portman, en busca de 'La fuente de la eterna juventud' en Hollywood

La fuente de la eterna juventud no se encuentra en los laboratorios secretos de Suiza ni en un monasterio perdido del Tíbet. Está en un lugar mucho más visible y predecible: en Hollywood. Allí, donde el tiempo parece avanzar en cámara lenta, o incluso ir ... marcha atrás si el presupuesto lo permite, los actores no envejecen. Y si alguien duda de ello, que recuerde que hemos visto recientemente a Harrison Ford, con más de 80 años, volver a calzarse el sombrero de 'Indiana Jones' y lanzarse a la aventura como si no hubiese pasado un día desde 'La última cruzada'. O a Tom Cruise, cada vez más elástico y menos humano, protagonizando nuevas entregas de Misión Imposible con la energía de un chaval en su primer casting. Pero el asunto va más allá de los clásicos héroes de acción con vértigo retardado. La obsesión por detener el tiempo se ha convertido también en argumento. Apple TV+, atenta al signo de los tiempos, ha decidido llevar esta idea a su máxima literalidad con 'La fuente de la eterna juventud', la gran aventura de alto voltaje protagonizada por Natalie Portman, John Krasinski, Michael Fassbender, Domhnall Gleeson y Laurence Fishburne perfecta para ver este verano.

Noticia Relacionada Natalie Portman redescubre su vocación en 'La dama del lago' Clara Molla Pagán La actriz debuta en televisión con la serie de misterio de Apple TV+, que estrena este viernes su penúltimo capítulo ¿La fuente de la eterna juventud está en Hollywood? John Krasinski tiene claro que no. «Si estuviera, Harrison Ford sería el ejemplo. Yo no sería capaz con 80 años de hacer lo que el ha hecho. Pero la inteligencia artificial lo hará, no estaré, pero la IA sí», contaba bromeando entre risas a ABC. El actor es el protagonista de 'La fuente de la eterna juventud', que sigue las andanzas de dos hermanos a los que la vida ha separado (Krasinski y Portman) que unen fuerzas en una búsqueda de la mítica fuente de la juventud por todo el mundo. «Es una relación que no suele aparecer en el centro de las películas y estuve emocionada porque siempre soñé tener un hermano, porque he sido hija única. Así que tuve la oportunidad de soñar con esto en la película», aseguró la actriz. A lo largo de la película, los hermanos Purdue tendrán que adentrarse en esta aventura, pero no están solos. Les acompaña Domhnall Gleeson como Owen Carver, el millonario que financia la aventura. Y como toda aventura, hay un villano que trata de arrebatar la conquista de los aventureros. En este caso es Esme. «Creo que la película plantea un montón de temas en los que los espectadores se van a ver reconocidos. Las películas de aventuras de siempre tienen muchas cosas buenas. Creo que si lo viéramos en 2050 todavía podríamos identificarnos con esta cinta. Creo que mantiene muchas preguntas sobre qué es la vida y cómo queremos vivirla. En este tipo de películas con historias cruzadas, creo que como seres humanos, continuaremos haciéndonos preguntas», reconocía Domhnall Gleeson. 'La fuente de la eterna juventud' Apple tv+ Para rodar 'La fuente de la eterna juventud', los actores se tuvieron que desplazar a muchos lugares, desde Egipto hasta Viena. En medio de este viaje, John Krasinski y Natalie Portman tuvieron que meterse en la piel de dos hermanos con una compleja relación. «Siempre pensé que Natalie era igual a mi hermana. Recuerdo que cuando empezamos a trabajar juntos en Viena fue bondadosa y se vino a cenar con mi familia y fue muy divertido. Fue genial, sobre todo para entrar en una situación más casual en vez de tener un gran encuentro en pantalla. Es increíblemente divertida y el sentido del humor fue el camino», aseguró Krasinski. La película es en sí una aventura épica, llena de huidas, de saltos al vacío, al mar, al aire, a la tierra. Y una búsqueda, pero no solo de una fuente que te da el poder de ser joven eternamente, sino del significado que va más allá de todo eso. El director Guy Ritchie insistió mucho sobre este asunto en el rodaje. «Siempre iba más allá, a un plano filosófico para hablar de todo el viaje y del gran premio. ¿Qué es la Juventud? ¿Qué esperabas que fuera? ¿Qué querías que fuera?. Y todo esto llevó a una conversación realmente maravillosa donde la fuente de la juventud para nosotros fue la iluminación. Esta idea de que el viaje en sí fuera la recompensa. ¿Qué es lo que te hace feliz en tu vida? ¿Hay cosas que puedes hacer en tu vida ahora mismo que te hacen feliz o que quieres cambiar y ser mejor? Te ayudaba a reconocer en ti mismo esa idea sobre ti y los poderes que tienes para ser lo que quieras ser», aseguraba Krasinski. 'La fuente de la eterna juventud' Apple tv+ Si hay algo que Natalie Portman le debe a esta profesión es la oportunidad de haber vivido mucho, en todos los sentidos. «Creo que fuera del mundo de los actores, estás limitado a tener una vida y como actriz en realidad puedes vivir algo más cercano tener múltiples vidas. Normalmente en la vida sientes límites al tener que vivir solo un camino y siempre piensas si te equivocaste o que si pudieras volver atrás en el tiempo igual intentarías algo diferente. Pero como actriz puedes fantasear un poco más», reconoce entre risas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión