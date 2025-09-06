Jim Jarmusch gana en Venecia y deja a la palestina 'La voz de Hind' sin el León de Oro

La sorpresa saltó en la clausura de la 82ª Mostra de Venecia: contra todos los pronósticos, el León de Oro no fue para la película favorita, 'La voz de Hind', de la tunecina Kaouther Ben Hania, sino para el estadounidense Jim Jarmusch con 'Father mother sister brother'. La película, coproducción entre Estados Unidos, Irlanda y Francia, es un tríptico de historias sobre padres, madres, hermanos y hermanas, hiladas con el humor surrealista y la melancolía característica del director. «Este premio es un honor inmenso», dijo Jarmusch al recibir el galardón, agradeciendo al reparto encabezado por Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett y Vicky Krieps.

Si la palma mayor fue para Jarmusch, el momento más intenso de la ceremonia lo protagonizó Kaouther Ben Hania. Su película 'La voz de Hind' se llevó el León de Plata/Gran Premio del Jurado. Cuenta la trágica historia, con sonido real, de la voz de una niña palestina de cinco años y medio que hablaba por teléfono con voluntarios de la Media Luna Roja Palestina que intentaron en vano salvarla. Su coche fue acribillado por soldados israelíes.

La directora subió al escenario emocionada y leyó un breve discurso: «El cine no puede devolverla ni borrar la atrocidad, pero puede preservar su voz y hacerla cruzar fronteras». Denunció el «genocidio infligido por un régimen israelí criminal que actúa con impunidad» y reclamó libertad para Palestina. «Nuestra libertad no es completa sin la libertad del pueblo palestino. ¡Basta ya! ¡Palestina libre!», clamó, arrancando un largo aplauso de la Sala Grande.

Ben Hania, directora de 'La voz de Hind' Reuters

El León de Plata a la mejor dirección fue para Benny Safdie por 'The smashing machine'. La película, protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, narra el ascenso y la caída del luchador Mark Kerr. Con una puesta en escena vibrante, el filme fue recibido en Venecia con dieciséis minutos de aplausos y consolidó a Safdie como una de las voces más singulares del cine estadounidense contemporáneo.

En la categoría masculina, la Copa Volpi se concedió a Toni Servillo por 'La grazia', de Paolo Sorrentino. El actor napolitano encarnó a Mariano De Santis, un presidente de la República imaginario con claros ecos de Sergio Mattarella. «Un presidente por el que siento veneración», declaró Servillo al recoger el premio. Y añadió: «En nombre de un sentimiento que comparte todo el cine, quiero expresar mi admiración por quienes han decidido echarse al mar y llegar a Palestina, llevando un signo de humanidad a una tierra donde cada día la dignidad humana es vulnerada». La Copa Volpi a la mejor actriz fue para Xin Zhilei por 'The sun rises on us all', de Cai Shangjun. La intérprete china ofreció un papel conmovedor en un melodrama sobre pérdidas y resiliencia que emocionó al jurado.

El premio Especial del Jurado fue para Gianfranco Rosi con 'Sotto le nuvole'. Rodada en blanco y negro, la película retrata Nápoles desde una mirada poética y documental, fiel al estilo contemplativo del director romano, ya consagrado con 'Sacro Gra' y 'Fuocoammare'. El galardón al mejor guion fue para la francesa Valérie Donzelli y Gilles Marchand por 'À pied d'œuvre', adaptación del libro autobiográfico de Franck Courtès. La cinta relata el camino de un fotógrafo que abandona la fama para convertirse en escritor, enfrentándose a la precariedad y la soledad del mundo moderno.

El premio Marcello Mastroianni a un intérprete emergente fue para la actriz suiza Luna Wedler por 'Silent Friend', de la húngara Ildikó Enyedi. Wedler interpreta a la primera estudiante de Botánica en una universidad alemana de principios del siglo XX, donde los profesores apenas toleran su presencia. Con apenas 25 años, la actriz convenció por la madurez y sensibilidad de su interpretación.

Un galardón muy aplaudido fue el premio del Público/Armani Beauty, en la sección Orizzonti Extra, otorgado a 'Calle Málaga', de la marroquí Maryam Touzani, protagonizada por Carmen Maura en el papel de una mujer española de 79 años que vive sola en Marruecos y enfrenta la vida cotidiana con dignidad. La presentadora Emanuela Fanelli aprovechó la ocasión para recordar al diseñador fallecido el jueves: «Queremos recordar con gran afecto a Giorgio Armani. Orgullo italiano en el mundo, maestro de estilo y, sobre todo, persona gentil». El homenaje provocó una ovación prolongada en la Sala Grande.

Producciones de gran presupuesto como 'Frankenstein' de Netflix, dirigida por Guillermo del Toro, 'Jay Kelly' de Noah Baumbach y 'Bugonia' de Yorgos Lanthimos con Emma Stone se fueron con las manos vacías. Venecia cerró así una edición que había partido con pronósticos claros, pero que sorprendió al coronar a Jim Jarmusch y convertir en protagonista moral a Kaouther Ben Hania. Una Mostra marcada por el homenaje a Armani y por un cine que volvió a demostrar su fuerza para emocionar y reflejar el presente.

Más temas:

Cine

Festivales

Venecia