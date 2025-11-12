Javier Calvo va al cine a ver 'Los domingos', la nueva película de Alauda Ruiz de Azúa, y es claro: «Me hizo olvidarme un poco del mundo»

Casi tres semanas después de su estreno, los espectadores continúan acudiendo a los cines a ver 'Los domingos'. La nueva película de Alauda Ruiz de Azúa ha recaudado, hasta el pasado 2 de noviembre, más de 1,3 millones de euros, según ... datos del Ministerio de Cultura.

Más de 200.000 personas han acudido al cine a ver una de las películas españolas del año. La cinta está escrita por la propia Alauda Ruiz de Azúa, quien está detrás de las premiadas 'Cinco lobitos' y 'Querer', y protagonizada por Blanca Soro, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín y Nagore Aranburu, entre otros.

'Los domingos' narra la historia de Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años que debe enfrentarse a la importante decisión de qué carrera universitaria estudiar. Sin embargo, comienza a sentirse cada vez más cerca de Dios y se plantea abrazar la vida de monja de clausura, en contra de la voluntad de sus padres y de toda su familia.

La nueva producción de Ruiz de Azúa es, sin duda, una de las películas españolas a tener en cuenta en esta temporada de premios. Y es que la cinta ya obtuvo la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián y todo parece apuntar a que será una de las más nominadas en los Goya.

La crítica ha alabado 'Los domingos' y son muchos los que, a lo largo de estas semanas, han dado su opinión sobre la película en redes sociales. En este sentido, uno de los últimos en hacerlo ha sido Javier Calvo, actor, director, guionista y productor de numerosas series de éxito.

La opinión de Javier Calvo sobre 'Los domingos'

Javier Calvo acudió este martes al cine a ver 'Los domingos'. El actor decidió disfrutar de la nueva película de Ruiz de Azúa el mismo día en el que saltó la noticia de su separación de Javier Ambrossi, después de más de una década de relación.

Además de pareja sentimental, Los Javis también lo eran en lo profesional. Y es que ambos son los creadores de series de éxito como 'Paquita Salas' o 'La veneno', además de 'La Mesías' y 'La llamada', ambas con tintes religiosos.

'La llamada', precisamente, narra la historia de dos adolescentes en un campamento religioso de verano cuya vida cambia cuando a una de ellas se le aparece Dios cantándole canciones de Whitney Houston.

Javier Calvo, quien siempre se ha declarado un amante del cine, aprovechó la vorágine mediática en la que se vio envuelto por su ruptura para desconectar en el cine. «Ayer, en medio de todo el jaleíto, fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme un poco del mundo», ha asegurado este miércoles en un story publicado en su cuenta de Instagram.

En este sentido, Javier Calvo ha querido dar su opinión sobre 'Los domingos'. El creador de 'La Mesías' ha calificado a la nueva cinta de Ruiz de Azúa como «una película compleja y certera sobre tomar decisiones difíciles y seguir tu camino».

Storie publicado por Javier Calvo en Instagram sobre 'Los domingos' INSTAGRAM

Una crítica que muchos han tomado como una clara alusión a su ruptura al hablar sobre el proceso de «tomar decisiones difíciles y seguir tu camino». Y es que se trata de las primeras palabras del actor desde que se hiciera pública su separación de Javier Ambrossi.

A pesar de poner fin a su relación, Los Javis continuarán trabajando juntos. De hecho, ambos se encuentran inmersos en su próximo proyecto: 'La bola negra', una ambiciosa película protagonizada por Penélope Cruz y Guitarricadelafuente, que adapta una de las últimas obras de Federico García Lorca.