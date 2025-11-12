Suscríbete a
ABC Cultural

Javier Calvo va al cine a ver 'Los domingos', la nueva película de Alauda Ruiz de Azúa, y es claro: «Me hizo olvidarme un poco del mundo»

El actor y director de cine disfrutó de una de las películas españolas del año el mismo día en que se hizo pública su ruptura con Javier Ambrossi

'Los domingos' y el cine sabiamente laborable de Alauda Ruiz de Azúa

El obispo Munilla va al cine a ver 'Los domingos', la nueva película de Alauda Ruiz de Azúa, y es claro: «Me llama la atención...»

Javier Calvo va al cine a ver 'Los domingos', la nueva película de Alauda Ruiz de Azúa, y es claro: «Me hizo olvidarme un poco del mundo»
Javier Calvo va al cine a ver 'Los domingos', la nueva película de Alauda Ruiz de Azúa, y es claro: «Me hizo olvidarme un poco del mundo» ABC
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Casi tres semanas después de su estreno, los espectadores continúan acudiendo a los cines a ver 'Los domingos'. La nueva película de Alauda Ruiz de Azúa ha recaudado, hasta el pasado 2 de noviembre, más de 1,3 millones de euros, según ... datos del Ministerio de Cultura.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app