Jared Bush, director creativo de Walt Disney Animation Studios: «Fracasar es esencial para encontrar la siguiente buena idea»

Hacer una película de animación tiene, aunque parezca lo contrario en tiempos de la IA, un largo y costoso proceso artesanal detrás. Requiere tiempo, mucho, y gente, más, incluso para una segunda parte. Para volver a Zootrópolis, la ciudad en la que conviven, a ... priori de forma pacífica, distintas especies de animales, se necesitaron cinco años y setecientas personas. Se elaboraron 178 personajes únicos que representan 67 especies. Animar la nieve, el pelo, incluso el agua ya se había hecho, así que en 'Zootrópolis 2', que llega este viernes a los cines, tocaba firmar otro hito: crear las 448 escamas articuladas de la cabeza, las 160 del vientre y las 2392 del lado dorsal de Gary Serpiéntez, la primera serpiente protagonista de una película animada de Disney y el robaplanos oficial de la secuela, que irrumpe en la pareja del zorro Nick y la coneja Judy. «Trabajamos para ofrecer al público algo que no haya visto antes, en subir siempre el listón. Es muy difícil animar una serpiente, también lidiar con tantísimos personajes. Hay una escena en la que hay 50.000 en una sola toma. Pero en el horizonte, para nosotros, siempre está continuar el legado de Disney», explica a ABC Jared Bush, director creativo de Walt Disney Animation Studios y codirector y guionista de 'Zootrópolis 2'.

El centenario estudio, casa de Mickey Mouse y guía moral de la infancia de millones de niños de todo el mundo, cocina ideas manteniendo siempre el equilibrio entre honrar el legado pero ser vanguardia del futuro. Entre adaptarse a la diversidad y no ahogarse en lo políticamente correcto. Entre sobrevivir o morir, a los viejos y a los nuevos tiempos. «Es importante mantener el vínculo con nuestro pasado», dice Bush, ligado a la compañía desde hace más de una década y parte del equipo creativo de películas como 'Vaiana' o 'Encanto'.

Secuelas vs. Originales

En ese sentido, el guardián de las esencias de Disney cree que el futuro del estudio pasa por ser continuista con lo que funciona, una línea que se está explotando a base de secuelas y series sobre mundos conocidos, pero no olvidar que «es importante seguir evolucionando y contar historias que cuestionen al público y a uno mismo desde lugares diferentes». «Zootrópolis es mi lugar feliz. Me encanta volver a pasar tiempo con personajes que conocemos desde hace una década, pero los originales son esenciales en lo que hacemos», apunta el directivo.

'Zootrópolis 2' retoma los personajes de Nick y Judy, ya oficialmente agentes de la policía de la ciudad animal, y también repite la moraleja de la primera película, un canto a la unión, a romper los prejuicios y a la inclusión del diferente. Quizás al ser animales, apunta Bush, la diversidad sea «más accesible y digerible», pero entronca directamente con la política antiwoke de Donald Trump. «Como seres humanos entramos dentro de patrones que no siempre son los más saludables, por eso estoy agradecido de contar historias que hablan de nuestras diferencias como fortalezas y no como defectos. Es una oportunidad de poner un espejo frente a la sociedad y la naturaleza humana que te permite decir: 'Mira, aquí hay unas personas que piensan y hay temas en la película que son muy relevantes en el mundo actual pero también lo serían relevantes hace cinco años, hace diez y hace veinte años».

El zorro Nick, la serpiente Gary y la coneja Judy, protagonistas de 'Zootrópolis 2'

En la casa del ratón es tan importante encerrarse en una sala a dibujar como sentarse horas y horas frente el ordenador para que el boceto cobre vida. Y todo empieza siempre con un guión, el arte de contar historias que Walt Disney legó al mundo desde que inventó y le robaron los derechos del conejo Oswald. A veces, casi siempre, se da en la tecla. Otras, algunas, se patina. «Fracasar es esencial para encontrar la siguiente buena idea», admite Bush, que asumió el cargo después de un importante bache de Disney, tras los batacazos relativos en taquilla de 'Wish' y 'Strange World'. «Hay cierta presión, es mi responsabilidad garantizar la salud de este lugar tan increíble», afirma el director creativo del departamento de animación del estudio sobre la tiranía de los números.

Su currículum, hasta el momento, es impecable en ese sentido: 'Zootrópolis' costó 150 millones y rebasó los mil millones de recaudación, además de arrebatarle el Oscar a 'Vaiana', de la que fue guionista. 'Encanto', que escribió y dirigió también junto a Byron Howard, ganó también la estatuilla a mejor película animada en 2021.

La estrategia frente a Pixar

La competencia, en estos tiempos, es feroz, pero la filosofía de Jared Bush es menos la de Donald y más la de Mickey, encararlo de forma optimista, siempre con una sonrisa. «La animación es una comunidad muy unida, si alguien tiene éxito en animación ayuda a todo el mundo». Y de competencia sabe un poco el director creativo de Walt Disney Animation Studios, que comparte casa con Pixar, quizás su gran aliado y competidor en el mercado.

«Nos metemos en una sala y nos damos de bofetadas», bromea. «Nuestra dinámica con Pixar es única porque compartimos el mismo sistema de colaboración y creación y creo que tenemos una cosa única: hablamos de las películas que tenemos previstas para los próximos cinco años para que no haya ningún solapamiento y, una vez o dos durante cada película, la llevamos a Pixar, la proyectamos para 100 personas o más y nos dan su feedback para tratar de ayudarnos. Nosotros hacemos lo mismo con ellos en Disney», revela Bush.