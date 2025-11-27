Suscríbete a
ABC Cultural

Jared Bush, director creativo de Walt Disney Animation Studios: «Fracasar es esencial para encontrar la siguiente buena idea»

El director creativo de Walt Disney Animation Studios estrena 'Zootrópolis 2' y habla con ABC de los retos de la compañía

El día que la animación dejó de ser un juego de niños

Jared Bush ('Zootrópolis 2'), durante su visita a Madrid
Jared Bush ('Zootrópolis 2'), durante su visita a Madrid EFE
Lucía Cabanelas

Lucía Cabanelas

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hacer una película de animación tiene, aunque parezca lo contrario en tiempos de la IA, un largo y costoso proceso artesanal detrás. Requiere tiempo, mucho, y gente, más, incluso para una segunda parte. Para volver a Zootrópolis, la ciudad en la que conviven, a ... priori de forma pacífica, distintas especies de animales, se necesitaron cinco años y setecientas personas. Se elaboraron 178 personajes únicos que representan 67 especies. Animar la nieve, el pelo, incluso el agua ya se había hecho, así que en 'Zootrópolis 2', que llega este viernes a los cines, tocaba firmar otro hito: crear las 448 escamas articuladas de la cabeza, las 160 del vientre y las 2392 del lado dorsal de Gary Serpiéntez, la primera serpiente protagonista de una película animada de Disney y el robaplanos oficial de la secuela, que irrumpe en la pareja del zorro Nick y la coneja Judy. «Trabajamos para ofrecer al público algo que no haya visto antes, en subir siempre el listón. Es muy difícil animar una serpiente, también lidiar con tantísimos personajes. Hay una escena en la que hay 50.000 en una sola toma. Pero en el horizonte, para nosotros, siempre está continuar el legado de Disney», explica a ABC Jared Bush, director creativo de Walt Disney Animation Studios y codirector y guionista de 'Zootrópolis 2'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Lucía Cabanelas

Periodista cultural especializada en cine y series. Autora de libros sobre cine clásico en la Editorial Notorious. En ABC desde 2013.

Lucía Cabanelas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app