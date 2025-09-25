Suscríbete a
'Historias del buen valle' entra en la lucha por la Concha de Oro

José Luis Guerín encuentra un tesoro en la isla perdida de Vallbona

José Luis Guerín: «Estamos ante un resurgir truculento de los nacionalismos con una violencia atroz»

José Luis Guerín, en el Festival de San Sebastián
Oti Rodríguez Marchante

San Sebastián

El Festival ha acogido en su Sección competitiva a José Luis Guerín, quizá el cineasta más escurridizo del cine español y, desde luego, uno de sus más precisos narradores, a pesar de que solo se prodiga, y poco, en el documental, como si intentara ... demostrarle al mundo que la ficción no necesita ser invocada, sino que se manifiesta sin invitación por los bordes de la realidad. El director de 'Innisfree', de 'Tren de sombras', de 'En construcción' o 'En la ciudad de Sylvia' ha presentado aquí 'Historias del buen valle', en la que mete su quirúrgica cámara en un barrio del extrarradio de Barcelona, Vallbona, y saca de allí una historia breve pero intensa del mundo contemporáneo, desde dónde viene hasta a dónde va.

Crítico de cine en ABC

