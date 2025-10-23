Suscríbete a
ABC Cultural

Glenn Close se une al reparto de la nueva película de los Javis

La legendaria actriz, conocida por 'Atracción fatal' o 'Las amistades peligrosas', participará en el próximo proyecto de los creadores de 'Paquita Salas'

Muere un figurante durante el rodaje de la última película de Los Javis en Comillas

Glenn Close se une al reparto de la nueva película de los Javis
Pablo Amigo

Pablo Amigo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Por soñar, que no quede. Los Javis han fichado a la legendaria Glenn Close para su próxima película, 'La bola negra', inspirada en unas páginas escritas por Federico García Lorca para una obra de teatro cuyo libreto nunca terminó.

La pareja de ... cineastas han contado con colaboraciones de lo más curiosas y eclécticas a lo largo de los años, como cuando Isabel Pantoja o Rosalía pusieron voz a la sintonía de 'Paquita Salas'. Ahora, es la protagonista de clásicos como 'Atracción fatal' o 'Las amistades peligrosas' la que se une a su nuevo proyecto, una película que ya cuenta en su reparto con nombres como los de Penélope Cruz, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau o el cantante Guitarricadelafuente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app