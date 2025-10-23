Glenn Close se une al reparto de la nueva película de los Javis

Por soñar, que no quede. Los Javis han fichado a la legendaria Glenn Close para su próxima película, 'La bola negra', inspirada en unas páginas escritas por Federico García Lorca para una obra de teatro cuyo libreto nunca terminó.

La pareja de ... cineastas han contado con colaboraciones de lo más curiosas y eclécticas a lo largo de los años, como cuando Isabel Pantoja o Rosalía pusieron voz a la sintonía de 'Paquita Salas'. Ahora, es la protagonista de clásicos como 'Atracción fatal' o 'Las amistades peligrosas' la que se une a su nuevo proyecto, una película que ya cuenta en su reparto con nombres como los de Penélope Cruz, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau o el cantante Guitarricadelafuente.

Según publica Variety, Close, nominada ocho veces al Oscar, es el fichaje estrella del que será el segundo largometraje de los Javis, ocho años después del musical 'La llamada'. «Estamos muy contentos», han explicado Javier Calvo y Javier Ambrossi, en declaraciones citadas por dicho medio. «Será un honor trabajar con semejante leyenda, una actriz a la que siempre hemos admirado. Leyó el proyecto y le encantó», explican. La película, producida por Le Pacte, Movistar Plus, Suma (la compañía de la pareja cineasta) y los hermanos Almodóvar, unirá las historias de amor, dolor y pasión de tres hombres a lo largo del tiempo, entre los años 30 y el presente; una suerte de 'Las horas' a la andaluza. Aun está por confirmar qué personaje interpretará Close.

