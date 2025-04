El Festival de San Sebastián confirma que proyectará la entrevista de Jordi Évole a Josu Ternera

Évole, durante la entrevista que hace a Josu Ternera en el documental 'No me llame Ternera'

El documental de Jordi Évole en el que entrevista al exdirigente de ETA Josu Ternera se verá en el Festival de San Sebastián dentro de la sección 'Made in Spain'. Así lo ha confirmado este jueves el certamen en un comunicado, donde también añaden que inaugurará esta sección. Bajo el título 'No me llame Ternera', el terrorista se sienta ante la cámara de Jordi Évole para repasar su biografía. Un hecho que ha provocado un profundo dolor en las asociaciones de víctimas del terrorismo, que días antes, cuando se supo de la entrevista, pidieron al festival y a Netflix, la plataforma que lo distribuye, que no lo proyectaran: «Blanqueará y dará voz a un terrorista prófugo y condenado por asesinatos muy graves», aseguró Dignidad y Justicia en una carta, a la que se sumó la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

«Hemos hecho esta película porque tenemos una responsabilidad con la historia de nuestro país, que en parte está muy marcada por el terrorismo de ETA, y nos parecía una ocasión única entrevistar a alguien que perteneció a esa organización terrorista. También es fundamental que la película sirva en el plano pedagógico para toda esa generación que ha decidido olvidar o no mirar hacia ese lugar de nuestra historia que es muy reciente. Es un ejercicio de memoria histórica», han asegurado Évole y Sánchez en una nota emitida por el Festival de San Sebastián sobre una película que tras su estreno en el Festival formará parte de la oferta de Netflix.

El certamen, por su parte, recalca que la «conversación» con Ternera es «tensa y exhaustiva», y que «ha pertimitido a una víctima de ETA resolver incógnitas sobre un atentado que sufrió hace casi 50 años».

Un total de 20 largometrajes conformarán Made in Spain, la sección no competitiva del Festival de San Sebastián que recoge una muestra de las películas españolas del año. En la 71ª edición, que tendrá lugar del 22 al 30 de septiembre, seis de esos títulos serán proyectados en estreno mundial, mientras que el resto fueron programados anteriormente en otras citas internacionales o estrenados comercialmente.