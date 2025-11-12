Suscríbete a
Escena en primicia de 'Wicked: Parte II': Cynthia Erivo y Ariana Grande bailan juntas para poner fin a la aventura musical

El próximo 21 de noviembre la segunda parte de la adaptación del musical llega a los cines para sellar el destino de las brujas de Oz

Cynthia Erivo y Ariana Grande en 'Wicked: Parte II'
Cynthia Erivo y Ariana Grande en 'Wicked: Parte II' Universal

F. M.

ABC

'Wicked: Parte II' llega a los cines el próximo 21 de noviembre para sellar el destino de las brujas de Oz. Una aventura que comienza con Elphaba y Glinda distanciadas y viviendo las consecuencias de sus respectivas decisiones y de la que ABC Play ... te ofrece una escena en primicia.

