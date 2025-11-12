Escena en primicia de 'Wicked: Parte II': Cynthia Erivo y Ariana Grande bailan juntas para poner fin a la aventura musical

'Wicked: Parte II' llega a los cines el próximo 21 de noviembre para sellar el destino de las brujas de Oz. Una aventura que comienza con Elphaba y Glinda distanciadas y viviendo las consecuencias de sus respectivas decisiones y de la que ABC Play ... te ofrece una escena en primicia.

El fenómeno cinematográfico del año pasado, que se convirtió en la adaptación a la gran pantalla más exitosa de todos los tiempos de un musical de Broadway, despliega su emotivo final con el director Jon M. Chu de nuevo al mando del espectacular elenco de la primera parte, encabezado por las superestrellas nominadas al Oscar Cynthia Erivo y Ariana Grande.

Elphaba (Cynthia Erivo), ahora demonizada como la Bruja Malvada del Oeste, vive exiliada y escondida en el bosque de Oz, liderando la lucha por la libertad de los animales silenciados del reino y tratando desesperadamente de hacer que salga a la luz la verdad sobre el Mago (Jeff Goldblum).

Glinda, entretanto, se ha convertido en el glamuroso símbolo de la bondad para todo Oz, vive en el palacio de la Ciudad Esmeralda y disfruta de todas las ventajas y comodidades de la fama y la popularidad. Bajo la tutela de Madame Morrible (la oscarizada Michelle Yeoh), vive entregada a reconfortar a los habitantes de Oz con su efervescente presencia, asegurando a las masas que todo está bien con el Mago gobernando.

En pleno ascenso al estrellato y preparándose para casarse con el príncipe Fiyero (el ganador de un Premio Oliver y nominado a los Premios del Sindicato de Actores y el Emmy Jonathan Bailey) en una espectacular boda oziana, vive atormentada por su separación de Elphaba. Incluso intenta propiciar una reconciliación entre Elphaba y el Mago sin resultado alguno, lo que acaba distanciándolas todavía más. Todo ello tendrá repercusiones que transformarán a Boq (el nominado a un Tony Ethan Slater) y a Fiyero para siempre, además de amenazar la seguridad de Nessarose, la hermana de Elphaba (Marissa Bode), cuando una chica procedente de Kansas irrumpe de pronto en sus vidas.

Pero, mientras la multitud alza su clamor contra la Bruja Malvada, Glinda y Elphaba deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.

'Wicked: Parte II' está basada en el musical de Broadway, con música y letras del compositor y letrista ganador de varios Grammy y Oscar Stephen Schwartz y libreto de Winnie Holzman, a partir del best seller de Gregory Maguire. El guion es de Winnie Holzman y Dana Fox. La banda sonora la firman John Powell y Stephen Schwartz, con música y letras de Stephen Schwartz.