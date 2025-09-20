Eduard Fernández se pone un pañuelo palestino al recoger el premio Nacional de Cine: «Da igual la palabra que le pongan, es una barbaridad»

El actor Eduard Fernández ha recibido este sábado, en manos del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el premio Nacional de Cinematografía 2025 y ha decidido ponerse un pañuelo palestino en señal de apoyo a Gaza mientras agradecía el galardón.

«Una barbaridad está ocurriendo en estos momentos: el genocidio de Gaza. Los quieren matar a todos de la manera más cruel y más bestia. Cuesta encontrar palabras, pero Gaza es un espejo donde salimos todos, lo queramos o no», ha manifestado el actor.

Eduard Fernández ha leído unos nombres de menores gazatíes asesinados y ha remarcado la importancia que tiene hablar de lo que está ocurriendo en Gaza porque «ellos no se van a cansar de matar sistemáticamente». «Algunos dirán 'qué pesados son con el tema', pero no podemos dejar de decirlo para ver si podemos conservar nuestra dignidad como personas», ha afirmado.

«La gente de la cultura somos un reflejo de nuestro siglo. Y en este momento que vivimos es inevitable no hablar de la salvajada que se está cometiendo en Gaza. Da igual la palabra que le pongan», ha indicado. En este sentido, a su juicio, «es muy bonita» la solidaridad que España está mostrando con el pueblo palestino. «Nos estamos significando mucho y yo estoy muy orgulloso del país», ha afirmado.

Trabajador incansable

Por otro lado, en cuanto al Premio, Fernández ha señalado que recoge «con mucha calma y con mucho sentido» los reconocimientos. «Estoy en un momento muy plácido en que tengo buenos proyectos, un poco mejores quizás que antes, puedo elegir y no me abruma ni me despista el elogio», ha reconocido.

«Ayer estaba rodando en el Pirineo, pasado mañana vuelvo a rodar y hay que hacer cada escena y hacerla bien», ha apuntado, porque «cuando vas a currar, vas a currar». Además, ha confesado que no tiene «ni idea» de por qué le han dado el Premio Nacional de Cinematografía, que cree que es «resultado de este último año» en el que ha estrenado 'El 47' y 'Marco', que le han dado visibilidad, lo que se suma a que en su trayectoria ha interpretado «unos cuantos personajes que estaban bien».

El actor ha admitido que estaba «muy emocionado» y ha desvelado que en su infancia sentía que «algo» le faltaba y se sentía mejor entre las chicas que entre los chicos, lo que llevó a pensar que «quizá era homosexual». «Ese chaval buscaba un lugar en el mundo, un refugio, un lugar donde complementar esa falta que sentía, y he encontrado ese refugio en un escenario, el lugar más expuesto, por eso me parece el lugar más sagrado», ha ensalzado.

Por su parte, Urtasun ha destacado al artista galardonado como «uno de los más grandes actores de su generación y del cine de nuestro país». Asimismo, ha señalado que «hay en Eduard Fernández algo más que la técnica, el gesto, o la voz. Y ese algo es una aleación irresistible, e irreductible, de valentía y vulnerabilidad. Como actor y como persona, como creador que logra encarnar lo más profundo y conmovedor de los personajes que interpreta: su humanidad». El ministro de Cultura ha puesto el foco en el cine y la cultura, «capaces de mostrarnos lo que ocurre, quebrar el silencio, estimular la membrana de la memoria y enviar ese mensaje de humanidad que tanto necesitamos hoy».