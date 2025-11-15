Suscríbete a
La 63 edición del FICX se inaugura con las lágrimas de Massiel y la risa de Arturo Valls

El Festival de Cine de Gijón levantó el telón con el estreno en España de 'Blue Moon', de Richard Linklater

Carteleras saturadas, cines vacíos: por qué estrenar 69 películas en un solo mes solo sirve para alejar a los espectadores

Massiel, en la gala inaugural de la 63 edición del Festival de Cine de Gijón
Fernando Muñoz

Gijón

¿Cómo emocionar a quien lo ha vivido todo? ¿Cómo dejar sin palabras a quien se ha bebido y comido la vida a bocados? El Festival Internacional de Cine de Gijón consiguió sorprender a Massiel en la gala inaugural de la 63 edición ... que acabó con todo el Teatro Jovellanos cantando 'Eres'. La artista de 78 años se rompió sobre el escenario al recordar a su abuela gijonesa, que tenía que ir con dos cubetas a la fuente a coger agua para todos sus hermanos. Por entonces, el agua corriente no había llegado a las casas más humildes, solo a alguna zona de la ciudad asturiana donde vivían los potentados: «Años después, cuando me hice famosa en Madrid, esas familias poderosas me invitaban a sus fiestas en esas casas...», contaba Massiel mientras se quitaba las lágrimas de los ojos y antes de contar esas primeras veces en la escalerona, en el muro de San Lorenzo... La intérprete recogió el Premio Isaac del Rivero en reconocimiento a su carrera, y se bajó del escenario entre una ovación inmensa. Pero lo hizo demasiado rápido y no dio tiempo a que sobre las tablas del Jovellanos se viviera la sorpresa que el FICX le había preparado.

