'Los domingos' sigue acumulando premios con la vista puesta en los Forqué y los Goya

Este sábado se entregan los premios de los productores, donde está nominada a mejor película, mejor interpretación femenina (Patricia López Arnaiz) y al premio al Cine y Educación en valores

'Los domingos' encabeza las nominaciones para los Feroz 2026

Fotograma de 'Los domingos'
Fotograma de 'Los domingos'

La película 'Los domingos', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, estrenada en octubre de 2025, acumula 562.920 espectadores y ya está en el top cinco de las más vistas del año. Se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la temporada desde ... que ganara la Concha de oro del Festival de San Sebastián.

