'Los domingos' sigue acumulando premios con la vista puesta en los Forqué y los Goya

La película 'Los domingos', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, estrenada en octubre de 2025, acumula 562.920 espectadores y ya está en el top cinco de las más vistas del año. Se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la temporada desde ... que ganara la Concha de oro del Festival de San Sebastián.

El drama familiar, que sigue a una adolescente de 17 años que anuncia su vocación para ingresar en un convento de clausura, no ha dejado de acumular reconocimientos desde entonces, como el de mejor película del Festival del Cine Mediterráneo de Montpellier (Francia) o los premios ¡Bravo!. Además, es una de las favoritas a los premios Forqué de este sábado, donde cuenta con las nominaciones a mejor película, mejor interpretación femenina (Patricia López Arnaiz) y al premio al Cine y Educación en valores.

La ceremonia, presentada por Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán, podría consolidar su estatus de favorita de cara a los Feroz, donde lidera las nominaciones, con nueve opciones de premio: mejor película dramática, dirección (Alauda Ruiz de Azúa), mejor actriz (Patricia López Arnaiz), mejor actriz (Blanca Soroa), mejor actriz de reparto (Nagore Aranburu)m mejor actor de reparto (Miguel Garcés), mejor guion (Alauda Ruiz de Azúa), mejor tráiler (Aitor Tapia, Manel Barriere) y mejor cartel

Y todo con el objetivo puesto en los Goya 2026 (40ª edición, 28 de febrero en Barcelona), donde se perfila como favorita, aunque habrá que esperar a enero para las nominaciones oficiales.

Rectificación

El pasado fin de semana ABC publicó un reportaje en el que enseñó 'Los domingos' a un grupo de monjas, que conocían con antelación la película y su trama y querían participar de un debate en torno a ella. Ni la productora ni los distribuidores habían autorizado a ABC enseñar la película en el convento ni participaron de algún modo en el reportaje.