Ya disponible el cartel de 'La tregua', la nueva película de Miguel Herrán y Arón Piper

'La Tregua' explora la vida de los presos españoles que sobrevivieron en un gulag de la estepa rusa durante la Segunda Guerra Mundial. Una historia real que se presentará dentro del marco del Festival de Cine de San Sebastián, en las Galas de TVE y llegará a los cines el 10 de octubre.

La película está dirigida por Miguel Ángel Vivas Moreno ('Cicatriz', 'Secuestrados'), quien también ha participado en el guion junto a Fran Carballal ('Cicatriz') e Ignasi Rubio ('Alba'). El reparto está encabezado por Miguel Herrán y Arón Piper. Los actores dan vida a Reyes y Salgado, dos jóvenes que lucharon en bandos contrarios durante la guerra civil española, pero que acaban unidos por la supervivencia. La convivencia, el sufrimiento y la esperanza de sobrevivir a un campo de trabajo soviético durante la Segunda Guerra Mundial les obligarán a unir fuerzas.

Bizkaia se ha convertido en el plató de rodaje de este largometraje. La población de Dima acogió la construcción de un decorado que recrea el gulag, con una extensión de 4.000 metros cuadrados. Han contado con la participación de Netflix y RTVE.