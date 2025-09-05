'13 días, 13 noches', la gran película de la Francia multicultural que recrea la odisea de salvar a miles de personas de las garras de los talibanes

'13 días, 13 noches', dirigida por Martin Bourboulon, es una de las mejores películas multiculturales de la historia del cine francés. Y cuenta por lo menudo una encrucijada mayor en la historia de las relaciones del régimen totalitario islámico de los talibanes de ... Afganistán con Occidente entre el 13 y el 27 de agosto de 2021.

Donald Trump inicio el mes de mayo de aquel año la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán. Comenzó la trágica desbandada esperpéntica de la presencia occidental en Kabul. A primeros de agosto, los talibanes y su ejército iniciaban la llegada a la capital afgana, anunciando la restauración del Emirato Islámico de Afganistán.

Se abría una nueva e inquietante página entre Occidente y el islam revolucionario, integrista y policial, en el interior, partidario del terrorismo en la escena internacional.

Emmanuel Macron y su ministra de Defensa de la época, Florence Parly, en París, tomaron una decisión excepcional junto a David Martinon, embajador de Francia en Kabul: organizar la mayor operación militar francesa de exfiltración de civiles en un país en guerra, la operación 'Apagan', dirigida por Mohamed Bida, comandante en servicio en la embajada de Francia en Kabul desde 2015, francés nacido en Argelia, en 1962. 'Apagan' es el nombre de una raza de caballos afganos…

Esa es la historia, ejemplar, que cuenta '13 días, 13 noches', la película de Martin Bourboulon, interpretada por Roschdy Zem y Lyna Khoudri. Zern nacido en Gennevilliers, en la periferia multicultural de París en 1965. Madre francesa, padre marroquí. Tiene la doble nacionalidad francesa y marroquí. Khoudri nació en Argelia en 1992, para nacionalizarse francesa cuando cumplió 18 años.

«Sus últimas películas, 'Los tres mosqueteros: D'Artagnan' y 'Los tres mosqueteros: Milady' cuentan una historia legendaria de la Francia eterna, '13 días, 13 noches' cuenta una historia de la Francia que viene, la Francia del siglo XXI, una Francia decididamente multicultural», le comento a Martin Bourboulon.

«Es su punto de vista», me responde, agregando: «Por mi parte, he intentado contar una historia verídica y popular, a un tiempo. La película es muy fiel a la historia verídica. Pienso que la verdad histórica puede contarse de manera atractiva para el gran público, sin melodramas baratos, respetando una verdad profunda».

El principal protagonista de esa historia ejemplar y multicultural fue Mohamed Bida, comandante en servicio en la embajada de Francia en Kabul. Se jubiló tras la operación, no sin cierta melancolía solitaria, él, que había sido responsable de la seguridad de primeros ministros y hombres de Estado.

El papel de Mohamed Bida es interpretado por Roschdy Zem, gran figura del cine francés de nuestro tiempo, con su doble nacionalidad francesa y marroquí. «Creciendo en la 'banlieue' más modesta y multicultural, educado en los mercadillos multiculturales de la periferia de París y el norte de Francia, cuando usted comenzó a descubrir el cine, los grandes actores eran franceses tradicionales, conservadores en su gran mayoría… hoy, usted, hijo de la inmigración es una de las grandes figuras del cine francés… en su carrera están muy presentes los problemas de fondo y gran calado de la nueva Francia multicultural … ¿fue muy difícil instalarse en la cúspide internacional del cine francés?».

«La verdad es que tuve y tengo mucha suerte», me dice, y continúa: «Comencé como vendedor de botas de cuero que podían comprar desde chicos jóvenes a personajes como Johny Hallyday o Serge Gainsbourg. Muchos actores pasaron por grandes escuelas. En mi caso, mi escuela fue la charleta propia del vendedor callejero, en la periferia de París, en la frontera belga, en los barrios más pobres de la 'banlieue'. Mi padre, marroquí, me enseñó el respeto de Francia, el respeto de la vida en común, la tolerancia y la comprensión de quienes piensan de otra manera».

-Usted, hijo de madre francesa y padre marroquí, interpreta el papel de Mohamed Bida, que nació en Argelia y fue un gran servidor de Francia. ¿Le ayudaron sus orígenes familiares a comprender e interpretar el personaje?

-De mi padre aprendí la humildad y el diálogo con quienes no piensan como nosotros. Para preparar la película, leí el libro de Bida sobre su historia en Afganistán. Muy emocionante. Luego, comimos varias veces juntos. Y me ayudó durante la puesta en escena de varias secuencias. Un hombre íntegro y respetuoso, que decidió retirarse de la vida pública tras la aventura de Afganistán.

-Al final de la película, el héroe principal parece solo, muy melancólico. Decide alejarse…

-Una decisión personal, respetable y digna.

-Uno de sus grandes personajes de su carrera cinematográfica es el protagonista de 'Los salvajes'… por vez primera en la historia, esa serie cuenta la elección de un presidente de Francia de origen argelino, cabilio… ¿Cree posible que Francia está preparada para elegir un presidente de origen magrebí o africano?

-Hace unos años, le hubiese dicho que no. Sin duda. Creo que las cosas están cambiando. La Francia de hoy está más abierta.

-Pero la fuerza política mayoritaria es Marine Le Pen y su extrema derecha.

-No se me olvida. Pero Francia tiene muchos otros rostros. Karim Bouamrane, el alcalde de Saint-Ouen, por ejemplo, en la 'banlieue' de París, es de origen marroquí y pudo ser primer ministro de Macron. Sarkozy nombró ministra de Justicia a Rachida Dati, Holande nombro ministra de Educación a Najat Vallaud-Belkacem, hijas de familias magrebíes. Estamos asistiendo a la floración de una nueva Francia y se están afirmando nuevas sensibilidades.

La protagonista de '13 días, 13 noches' es Lyna Khoudri, una de las actrices francesas más cosmopolitas de nuestro tiempo. Nacida en Argel en 1992, habla francés, ingles, árabe. Su padre era periodista en la televisión argelina. Su madre era profesora de violón. Decidieron emigrar a Francia en 1994, cuando estalló la guerra civil con los islamistas argelinos.

Esa experiencia familiar de Khoudri, compañera sentimental de Karim Benzema, héroe futbolístico nacional, de origen argelino, también, confiere a su papel en '13 días, 13 noches' una importancia particular, que ella ha subrayado en varias ocasiones: «Desde niña viví la doble experiencia de una guerra civil con los islamistas y la dificultad de integración de una chica joven en Francia. Mi personaje, en el Kabul de la película, desentierra con dramatismo el conflicto trágico con los islamistas. Y el drama que amenaza a las mujeres afganas perseguidas por los talibanes. Mis padres huyeron de la Argelia donde otros islamistas deseaban imponer su ley. En la película, interpreto el papel de una chica que huye de los talibanes y aspira a integrarse en su tierra de acogida, Francia».