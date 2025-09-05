Suscríbete a
'13 días, 13 noches', la gran película de la Francia multicultural que recrea la odisea de salvar a miles de personas de las garras de los talibanes

La película recrea con grandes medios la mayor operación militar francesa de exfiltración de civiles en un país en guerra, la operación 'Apagan', tras la toma de Kabul por parte de los islamistas radicales

Crítica de '13 días, 13 noches', por Oti R. Marchante

Fotograma de '13 días, 13 noches'
Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

'13 días, 13 noches', dirigida por Martin Bourboulon, es una de las mejores películas multiculturales de la historia del cine francés. Y cuenta por lo menudo una encrucijada mayor en la historia de las relaciones del régimen totalitario islámico de los talibanes de ... Afganistán con Occidente entre el 13 y el 27 de agosto de 2021.

Sobre el autor Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París.

