David Cronenberg: «Todas las religiones son una forma de evitar la realidad de la muerte»

David Cronenberg (Canadá, 1943) lo ha hecho todo, lo ha visto todo. Tiene 82 años, 24 películas y una mente perversa. Al menos, en lo que escribe y dirige. Ante su cámara ha destripado gente, ha gozado los accidentes, ha deseado la belleza interior ... de los órganos... Una violencia interna que contrasta con sus formas externas. Es elegante, señorial, caballeroso. Uno de los grandes maestros del horror del siglo XX. Un genio que, en cierta manera, ha creado un estilo que muchos ven pero que nadie se atreve a copiar. Una firma propia, un sello 'Cronenberg' que ahora abunda con 'Los sudarios', su última película que mañana estrena Filmin y en la que abunda en la idea de una sociedad futurista y ultratecnológica donde los más ricos pagan millonadas por poner una cámara de alta definición en las tumbas de los seres queridos fallecidos para estar con ellos hasta que se conviertan en polvo. Una idea que se le ocurrió (el guión, de nuevo, es suyo) tras la muerte por cáncer de su mujer con apenas 66 años.

—¿Por qué decidió escribir y dirigir esa idea en un momento tan complejo de su vida?

—Había estado casado durante 43 años, y luego ella murió en 2017... Así que pensé que necesitaba explorar mis sentimientos en una película. Como artista, no tengo una agenda, no hago propaganda, solo quiero explorar la condición humana. Y en ese sentido, miro mi propia vida para comprenderla. De alguna manera, todas mis películas son autobiográficas. Y esta también lo es. Eso sí, una vez que comienzo a escribir el guion, ya todo pasa a ser una ficción. Ya no se trata de tu vida, se trata de estos personajes. Y los personajes cobran vida, y empiezan a decirte lo que quieren y lo que necesitan. Y quieres dárselo porque quieres que tus personajes estén vivos en la pantalla. Así que diría que solo puedes llegar hasta cierto punto con la idea de la autobiografía, porque, realmente, deberías poder ver esta película sin saber nada sobre mí.

—¿Y qué ha aprendido?

—Realmente con una película entiendes más sobre la forma en que sientes. Es un proceso de autoentendimiento.

—Su protagonista, Vincent Cassel, habla de que el cementerio que ha diseñado «está consagrado a la religión de la alta tecnología». ¿Cree que en el futuro las religiones irán por ese camino con 'líderes' como Elon Musk y compañía?

—Creo que la religión tiene un propósito muy específico en la vida humana, y lo digo como ateo: son una distracción de la realidad de la muerte. Eso es lo que siento. Hay un filósofo inglés, que ahora está muerto, Christopher Hitchens, que dijo que la muerte da lugar la religión. Y creo que es cierto que todas las religiones son una forma de evitar la realidad de la muerte. Dices que irás al cielo, que hay una vida después de la muerte, que te encontrarás con tus seres queridos allí, y así sucesivamente... Mi personaje, cuando dice eso de la religión y la tecnología, está siendo sarcástico.

—¿Cree que a medida que la tecnología avanza sus películas son más realistas o más ciencia ficción?

—Mi anterior película, 'Crímenes del futuro', era muy ciencia ficción; pero esta es más realista porque la tecnología para crear los sudarios existe. Podrías poner cámaras 4k en una tumba con luces y Bluetooth... podrías hacer lo que se está haciendo en 'Los sudarios'.

—Su protagonista habla de que el doctor «está fascinado por los cuerpos humanos y ha hecho una carrera de ello». ¿Usted siente que ha hecho carrera por esa fascinación por los cuerpos humanos?

—Bueno, creo que se aplica a cualquier cineasta, porque ¿qué es lo que filmamos? El cuerpo humano. Quiero decir, tenemos algunos planos del paisaje, pero principalmente estamos filmando el cuerpo humano, la cara. Cuando pensamos en la iluminación y demás, siempre estamos pensando en cómo iluminamos el cuerpo, cómo iluminamos la cara. Así que el cuerpo es nuestro sujeto, ya sea que estés dentro de él o fuera de él. Diría que todos los cineastas son como ese personaje y, de alguna manera, creo que el cine es como los cementerios de la película.

—¿Cómo convenció a Diane Kruger de interpretar un personaje donde su cuerpo desnudo y mutilado es frecuente en pantalla?

—Todos los actores con los que trabajo en esta película son muy experimentados. Diane está acostumbrada a trabajar con muchos ensayos, muchas lecturas de guion... Le dije que yo no trabajo de esa manera. No hago ensayos. Así que eso fue lo difícil para ella. También le dije: «Espero que tú me presentes este personaje y lo construyas. Si creo que hay algo malo, si hay algo que deba ajustarse, entonces hablaremos. Pero mientras tanto, voy a hacer muy poca dirección. Quiero ver qué haces». No tardó nada en acostumbrarse a trabajar así y además, como yo solo hago una o dos tomas, fue muy bien. Y creo que los jóvenes estudiantes de cine no se dan cuenta de lo importante que es el casting. Una gran parte de la dirección es el casting. Y si eliges a los actores correctos, tienes que dirigir muy poco. No soy el único que piensa eso, porque, por ejemplo, Woody Allen es igual.

—En este punto de su carrera, a los 82 años, ¿qué disfruta de su trabajo más, escribir o rodar con gente?

—Cada aspecto del cine tiene sus propias cosas buenas. Escribir el guion es genial porque estás solo con tu propia cabeza. Y estás realmente concentrado en que funcione. Es muy solitario... Escribir es como ser un monje. Pero luego en la preproducción, de repente, en lugar de sentarte solo en tu ordenador, se te une mucha gente que quiere trabajar contigo y ayudarte a que tu guion se haga realidad. Esto es muy emocionante. Y luego llegan los actores y hay una energía completamente nueva. En otras palabras, no te aburres porque cada vez que te acostumbras a algo, de repente todo cambia. Y luego cuando estás realmente rodando, que es muy físico, muy exigente, muy cansado, todo se vive de una manera diferente. Y luego en la edición, de repente, estás de vuelta casi como escribiendo.

Vincent Cassel en 'Los sudarios', desde este viernes en Filmin

—¿Es más fácil o más difícil, para un joven director con ideas arriesgadas como las suyas, poder rodar una película ahora o cuando usted era joven?

—Siempre hay un elemento del cine que es conservador. Ahora tenemos cosas como el Universo Marvel y demás que son grandes películas, muy difíciles de hacer, pero son muy predecibles. De alguna manera, han establecido sus propias normas. Pero, al mismo tiempo, siempre ha habido un cine revolucionario. En mi época, estaba ocurriendo una especie de cine 'underground' y algunos de esos cineastas llegaron a la superficie. Eso sí, ahora creo que los jóvenes tienen un acceso mucho más fácil a las herramientas del cine. Literalmente puedes hacer una película con tu teléfono y editarla en tu ordenador. Pero el negocio del cine sube y baja. Pasa por períodos de ser muy conservador. Y luego pasa por períodos como en los 60 y 70 de ser más radical. Es curioso porque sintoniza con las vibraciones de la cultura en cada momento.

—¿Cómo funciona la cabeza de Cronenberg? ¿Ya piensa en la próxima película o necesita tiempo de descanso?

—Estaría feliz de dejar de hablar sobre esta película porque para mí ya es pasado. Nunca veo mis películas estrenadas ni me obsesiono con ellas ni pienso cómo encajan con mi carrera. También me gustaría dejar de hablar sobre mí mismo en las entrevistas y poder centrarme en escribir el guion basado en mi novela, 'Consumed', que quiero que sea mi próxima película. No sé si podrá hacerla, si encontraré financiación... Pero me centro en ella y no en el pasado.

—Sé que le cansa hablar de sí mismo y me imagino que estará cansado de que le pregunten, también, por su edad, pero es inevitable ante un cineasta de 82 años que no para. ¿Piensa en un futuro sin hacer películas?

—Bueno, he pensado en retirarme a menudo. Y luego de repente estoy interesado en hacer otra película... Así que no lo sé... Siempre es interesante saber que Clint Eastwood está haciendo películas con 95 años o que Manoel de Oliveira seguía dirigiendo con 103. Depende del cuerpo, ya sabes. Mientras el cuerpo y la mente lo soporten... Por eso en este momento no tengo planes de retirarme.

—¿Hay una diferencia entre el David ciudadano y el cineasta Cronenberg?

—Un productor inglés muy famoso dijo que cada director con el que trabajó, excepto yo, cambiaba cuando estaba haciendo una película. Siempre soy la misma persona. No hay diferencia.