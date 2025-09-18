Suscríbete a
David Cronenberg: «Todas las religiones son una forma de evitar la realidad de la muerte»

A sus 82 años, tan radical e innovador como siempre, estrena 'Los sudarios' con Diane Kruger y Vincent Cassel, que llega este viernes a Filmin

David Cronenberg, en Cannes, donde presentó 'Los sudarios'
David Cronenberg, en Cannes, donde presentó 'Los sudarios' EFE
David Cronenberg (Canadá, 1943) lo ha hecho todo, lo ha visto todo. Tiene 82 años, 24 películas y una mente perversa. Al menos, en lo que escribe y dirige. Ante su cámara ha destripado gente, ha gozado los accidentes, ha deseado la belleza interior ... de los órganos... Una violencia interna que contrasta con sus formas externas. Es elegante, señorial, caballeroso. Uno de los grandes maestros del horror del siglo XX. Un genio que, en cierta manera, ha creado un estilo que muchos ven pero que nadie se atreve a copiar. Una firma propia, un sello 'Cronenberg' que ahora abunda con 'Los sudarios', su última película que mañana estrena Filmin y en la que abunda en la idea de una sociedad futurista y ultratecnológica donde los más ricos pagan millonadas por poner una cámara de alta definición en las tumbas de los seres queridos fallecidos para estar con ellos hasta que se conviertan en polvo. Una idea que se le ocurrió (el guión, de nuevo, es suyo) tras la muerte por cáncer de su mujer con apenas 66 años.

Sobre el autor Fernando Muñoz

Periodista. Jefe de sección de Cultura. Coordinador de ABC Play (Cine, series, TV). Máster ABC 2013

Fernando Muñoz

