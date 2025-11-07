Suscríbete a
Crítica de 'Dos Forajidos' (***): El wéstern en el que a Alec Baldwin se le escapó una bala

La película encuentra en su propia historia elementos de catarsis, de recomposición, de recompensa a la justicia

'Dos Forajidos'
Oti Rodríguez Marchante

Una película que llega fatalmente señalada a su estreno: durante su rodaje, en 2021, a su protagonista, Alec Baldwin, se le disparó el arma (que debería tener balas de fogueo) y alcanzó a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, que falleció. El rodaje se paralizó ( ... también resultó herido el director, Joel Souza), Baldwin fue juzgado y absuelto, pero la encargada de la armería en el rodaje, Hannah Gutiérrez-Reed, fue condenada por homicidio involuntario y negligencia… En fin, un wéstern con un sangriento y trágico flashback que le pone un acento de fatalidad y una carraspera de conmoción mientras lo ves.

