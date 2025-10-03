Crítica de 'Adorable' (***): La sutil distinción entre convivir y vivir con

El estreno sorpresa de esta semana, 'Adorable', una película que rebosa sentimiento, claridad y hondura y que, sorprendentemente, es la primera que firma como directora y guionista la noruega Lilja Ingolfsdottir. Y más sorprendente aún, su protagonista, Helga Guren, también se estrena como actriz ... y desborda su personaje con una interpretación tan precisa y tan extraordinaria y conmovedora que entre ellas y la historia que se cuenta redondean una de esas películas con pegamento y pegada.

La protagonista es María y en los diez primeros minutos, acompañada de su voz en 'off', narra cómo conoce a su segunda pareja (está divorciada y tiene dos hijos), como se enamoran y como enfocan su vida. Luego, digamos que en tiempo presente y unos años después, vemos que tienen otros dos hijos y una convivencia que conserva el amor pero mezclado con unas discusiones tremendas. María se deja conocer en la pantalla y muestra su lado batallador hasta hacerse antipática, mientras que la cámara investiga en su rostro, en sus reacciones, en su incapacidad de gestionar sus golpes de ira…

Prácticamente, 'Adorable', su guionista, directora y actriz, cuentan todo sobre la pareja, la mujer, el hombre, la casa, el papel de los hijos, el trabajo, los miedos, los espacios libres, y lo cuentan con minuciosidad y un dramatismo tremendos que cambian paulatinamente los pesos de la culpa, los sentimientos erráticos y los comportamientos sutilmente 'feos'… La película se explica con varias escenas recurrentes, como la vuelta de él a casa tras varias semanas de trabajo fuera y el recibimiento que ella le hace. Se repite, se regula, se esclarece.

El primer plano de Helga Guren, que es casi la línea del guion más reveladora de la segunda parte de la película, es extraordinario y su poder emocional, explicativo, es realmente emotivo. No hay nada más que vida en esta película, y en buena parte ordinaria, pero el trabajo de la directora y especialmente de su actriz la convierten en extraordinaria.