Coppola va al cine a ver 'Una batalla tras otra' y opina sin filtros sobre la nueva película de Leonardo DiCaprio: «Fue una experiencia desafiante»

Hace una semana que 'Una batalla tras otra' llegó a los cines y todo apunta a que se trata de una de las películas del año. La cinta, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, se ha posicionado ya como una de las favoritas de la temporada de premios, con la mirada puesta especialmente en los Oscar.

La película, que adapta la novela 'Vineland', escrita por Thomas Pynchon en 1990, tiene un elenco envidiable, que encabeza Leonardo DiCaprio y completan actores tan reputados como Sean Penn, Benicio del Toro, Teyana Taylor, Chase Infiniti y Regina Hall.

'Una batalla tras otra' narra la historia de Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un exrevolucionario cuya vida se ve abruptamente alterada por la reaparición de un antiguo enemigo después de 16 años: el coronel Lockjaw (Sean Penn). Este retorno le obliga a reunir a sus antiguos compañeros de milicia para tratar de salvar la vida de su hija Willa (Chase Infiniti).

La nueva película de Paul Thomas Anderson mezcla thriller político con acción, comedia negra, drama familiar y crítica social, abordando temas tan actuales como la inmigración, el radicalismo político o el racismo sistemático.

Desde su estreno, el pasado 26 de septiembre, la cinta ha conseguido atraer a miles de aficionados al cine. Y es que ha ingresado un total de 48,5 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera, de acuerdo con las cifras de 'Box Office Mojo'.

Entre los miles de aficionados que han acudido a ver 'Una batalla tras otra' se encuentra uno de los cineastas más influyentes de la historia: Francis Ford Coppola, ganador de cinco Premios Oscar y autor de títulos tan icónicos como la saga de 'El Padrino', 'Apocalypse Now' o 'Drácula'.

La opinión de Francis Ford Coppola sobre 'Una batalla tras otra'

El cineasta ha dado su opinión sobre la nueva película de DiCaprio en una nueva publicación en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 500.000 seguidores. Tal y como explica, acudió hace unos días a un cine de Roma a verla. Sin embargo, el visionado no fue del todo satisfactorio por sus problemas de audición y el hecho de que los subtítulos estuvieran en italiano: «Fue una experiencia desafiante».

Coppola se declara «fan» de las películas «únicas» de Paul Thomas Anderson. En este sentido, menciona algunos títulos del cineasta como 'Boogie Nights', 'El hilo invisible', la reciente 'Licorice Pizza' o la que califica como «una de mis favoritas de todos los tiempos»: 'Embriagado de amor'.

«Algo que me encanta de sus películas es que te permite formarte tu propia opinión sin restar valor a la suya», señala el director de 'El Padrino'.

Sobre 'Una batalla tras otra', Coppola asegura que le «gustaría verla por segunda vez, al igual que con una película de Stanley Kubrick». En este sentido, destaca la conexión de la película con la actualidad: «Me encanta que sea una historia de acción ambientada en la realidad actual de Estados Unidos, un thriller de ficción con un escenario real».

Coppola señala haber tenido un «malentendido» con uno de los personajes: el coronel Lockjaw (Sean Penn). Y es que asegura que no estaba seguro de «quién era exactamente». «Su extraño nombre me hizo relacionarlo inmediatamente con el general Buck Turdgidson de Kubrick, interpretado por George C. Scott, un tipo militar pero de rango inferior, por lo que podía ascender en el escalafón, llegando a coronel y no a gran jefe de todos los asuntos militares», explica.

«Después de verla una vez, sentí que justo cuando las cosas empezaban a ponerse interesantes, se produjo una pausa de 16 años», critica Coppola, que se deshace en elogios hacia el elenco de actores: «En visionados posteriores podré disfrutar centrándome en los personajes y en todas las memorables interpretaciones de Leo, Sean, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Tony Goldwyn y Chase Infiniti».

En su texto, Coppola remarca de nuevo su intención de volver a ver la película: «Sin duda, mi problema de audición influyó en mi confusión sobre ciertas cosas». El director de cine se muestra claro en su conclusión final sobre la cinta: «Se reveló como la historia de amor que es: un padre y su única hija, y como se pueden imaginar, me resultó muy conmovedora».