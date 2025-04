El conmovedor drama 'Un like de Bob Trevino' inaugura el Festival de Cine de Barcelona

Barbie Ferreria en Un like de Bob Trevino, película inaugural del BCN Film Festival

Solo hay algo tan satisfactorio para una película como una sala llena de risas, y es una sala entera entre sollozos y lágrimas. Y así ha comenzado el BCN Film Festival, con una película inaugural, 'Un like de Bob Trevino', que además de muy emotiva y sensible, de esas que te cargan los hombros con el peso sentimental de sus personajes, es enormemente moderna, lúcida, humana, divertida y rastreadora de todas esas carencias y abundancias de la sociedad actual, especialmente la que está en proceso de maduración.

Su directora y guionista es Tracie Laymon, que solo ha hecho antes un par de largometrajes, y sus protagonistas son Barbie Ferreira y John Leguizamo, que componen dos personajes magníficos y llenos de lecturas. Ella, Lily Trevino, es una jovencita infeliz, deprimida y con muy poco cariño a su alrededor, su madre drogadicta desapareció y su padre, Bob Trevino, es un tipo ruin y descerebrado; y él, John Leguizamo, que también se llama Bob Trevino, empieza siendo un perfil de Facebook pero pronto se convierte en una persona digna de que la conozca Lily y la conozcamos todos, uno de esos personajes básicos y profundos que enriquecen cualquier argumento.

Tracy Laymon observa con profundidad y sin renunciar al sentido del humor a sus personajes, la vida vacía de la joven y poco agraciada Lily y la relación que mantiene con su padre (excelente actor French Stewart), un auténtico fulano egoísta y aprovechado que no le devuelve ni un gesto paternal a los esfuerzos de ella por tenerlo cerca; es tan extrema su caricatura que hasta resulta graciosa. Y la vida del nuevo amigo de Lily, alguien tan comprensivo y cercano, y que se llama igual que su padre, que ella en cierto modo necesita suplantarlo.

Es imposible no rendirse ante los encantos emocionales de esos dos personajes que se acercan con cautela pero también con necesidad de desahogo, de consuelo, de compartir sus carencias. Muy bien interpretados por Barbie Ferreira, tan abierta, explosiva, emocional, y por Leguizamo, noblote, rudimentario, sensible, capaz de expresar el orgullo que siente por su bebé fallecido (nació con una enfermedad incurable con la que no se vive más de año y medio) y él consiguió aguantar 21 meses. La película llega cautivadora hasta un desenlace apoteósico, desbordado de emociones, con el cual queda inaugurado de un modo altamente esponjoso una edición del Festival, la novena.

Hasta que se clausure con 'Las irresponsables', una comedia de Laura Mañá protagonizada por Laia Marull, Betsi Túrnez y Ágata Roca, el festival propone algunos otros títulos interesantes que apuntamos. Ibon Gormezana presenta en la Sección Oficial 'Cuatro paredes', un drama familiar con Manuela Vellés y la niña Sofía Otero de protagonistas; 'La furgo', dirigida por Eloy Calvo y con Pol López y Martina Lleida en sus papeles principales; la nueva película del oscarizado Cillian Murphy, que se titula 'Small things like these' y la ha dirigido Tim Mielants; la francesa 'Jouer avec le fue', de Delphine y Muriel Coulin, con Vincent Lindon, o títulos como 'La divina Sarah Bernardt', de Guillaume Nicloux, o 'Leer Lolita en Teherán', de Eran Riklis, protagonizada por Golshifteh Farahani.

Fuera de la competición se podrán ver varios títulos españoles de estreno, como 'La buena letra', de Celia Rico (directora de 'Viaje al cuarto de una madre'), sobre la novela de Rafael Chirbes; 'La buena suerte', lo último de Gracia Querejeta, un drama con Hugo Silva, Megan Montaner y Miguel Rellán; Belén Funes estrenará 'Los Tortuga', un drama social y familiar, y María Ripoll presenta 'También esto pasará', con Marina Salas y Susi Sánchez. Además, estará el francés Michael Hazanavicius con una película sobre el Holocausto titulada 'La mercancía más preciosa'; Ferzan Özpetek trae 'Diamanti', una dramática intriga protagonizada por Luisa Ranieri y Jasmine Trinca, y Uberto Pasolini estrenará aquí 'The return', lo que llega con el premio de la presencia de Ralph Fiennes, su protagonista y hombre muy al día por su notable participación en la película 'El Cónclave'.

La otra gran presencia del Festival será Richard Gere, que llega como estrella y como productor de 'Sabiduría y felicidad', un documental dirigido por Philip Delaquis y Barbara Miller sobre el Dalai Lama. Estará en la llamada Zona Abierta, en la que también se proyectará la nueva película de Avelina Prat (que dirigió 'Vasil') titulada 'Una quinta portuguesa', con Manolo Solo y María de Medeiros, y la miniserie 'La canción', en la que Carolina Yuste interpreta a Massiel en su aventura con el 'La,la,la' en Eurovisión.

