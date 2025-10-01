Brett Goldstein desafía al algoritmo en 'Contigo, todo': «Necesitamos contar historias para sobrevivir»

En un mundo donde un test puede decirte quién es tu alma gemela, 'Contigo, todo' llega a Apple TV+ para mostrar que el amor no siempre lee los resultados. La nueva película dirigida por William Bridges que ha llegado a la plataforma, escrita y protagonizada por Brett Goldstein junto a Imogen Poots, trata de responder a la pregunta de si una persona puede serlo todo para otra a través de Laura y Simon. Desde la universidad han sido inseparables, cómplices de risas, secretos y silencios. Cuando Laura decide someterse al «Test de Alma Gemela» de la empresa Soul Connex, su resultado la empareja con otra persona: Lukas. Aunque la lógica parece indicar que ella debe seguir ese camino, la emoción y los años de sentimientos no resueltos acechan en las sombras del vínculo que comparte con Simon. A lo largo de doce años, sus vidas divergen y vuelven a cruzarse: matrimonios, hijos, decisiones que cambian destinos. Simon, quien nunca confió plenamente en el Test, lucha por no perder lo que considera su verdad. Laura, atrapada entre el deber y el deseo, se enfrenta al dilema de si obedecer lo que «debe ser» o darle una oportunidad a aquello que siempre estuvo cerca, pero nunca confesó.

El génesis del proyecto parte también de hace una década, cuando hicieron una serie llamada 'Soulmates'. «Después de hacer la serie, durante los siguientes diez años, a pesar de que estuvimos haciendo otras cosas, siempre volvíamos a estos personajes en particular y queríamos saber qué pasaba con sus vidas. Aunque saben que no están destinados a estar juntos, se sienten atraídos el uno por el otro para siempre, y eso era lo que queríamos contar», cuenta Goldstein. En esos años, la mirada de Goldstein sobre el amor cambiaba a lo largo de ese tiempo. «Creo que el amor siempre es complicado y no creo que sea algo finito. La idea de que solo hay una persona para ti… lo que no me gusta de eso es: ¿y qué pasa con todas las demás personas en tu vida? ¿Son insignificantes? ¿Qué hay de todas estas grandes personas a las que quiero y que no son «la única»? Creo que es un espectro mucho más amplio del que solemos darle crédito», explica.

En 'Contigo, todo' hay una aproximación a la exploración de la vulnerabilidad masculina y Goldstein reconoce que contar esta historia desde esa perspectiva lo ha hecho viéndose a él mismo así. «Es realmente difícil, pero tengo que darle el mérito a Imogen porque es una actriz maravillosa y fue muy generosa conmigo. Desde el principio dejó claro que íbamos a tener un espacio seguro el uno para el otro, en el que podíamos ser vulnerables, tontos, ridículos, lo que fuera, delante del otro, y siempre tendríamos apoyo mutuo», explica. Ponerse en la piel de Simon ha sido más fácil que trabajar con otros personajes porque Goldstein ha sido también guionista de la película. «Me gusta escribir porque así puedo cambiar las cosas si no se sienten bien. Supongo que es un poco ser un maniático del control, pero también cuidar la historia. A veces te escribes a ti mismo escenas en las que piensas: «Dios, esto va a ser difícil, voy a tener que hacerlo». Pero, en general, es un privilegio», cuenta.

La película muestra la distinta complicidad que se puede dar en diferentes etapas de una relación. Construir esa química a lo largo de la película no fue muy difícil, porque ambos congeniaron desde el principio. «La dinámica que interpretamos fue muy natural. Eso significa que lo único que tienes que hacer es estar presente con la otra persona, y todo lo emocional, todos los momentos de conexión profunda, ya sea a través del humor o de lo físico, es muy accesible. Solo tienes que reaccionar al otro y estar presente, y todo lo demás encaja», indica Imogen Poots.

Ciencia ficción y romance

Este drama romántico congenia con tintes de ciencia ficción y al mismo tiempo realistas. «Queríamos que se viera lo más natural posible. Buscábamos algo que no se ve mucho en el cine: queríamos una gran película romántica, pero que no pareciera una película romántica, sino que se sintiera como la vida real, como lo que es enamorarse de verdad. Y creo que parte del truco está en dejar que las escenas duren más de lo habitual, en mostrar lo incómodo, esas cosas que normalmente se cortarían en un filme», asegura Goldstein.

Para Imogen, esa es la clave de los grandes romances que funcionan siempre. «Esa es la belleza del cine, que eleva a un nivel épico lo que en realidad es la vida ordinaria y la gente corriente enfrentándose a dilemas como el amor. Y el amor es realmente difícil, nunca se puede comprender del todo. Creo que hay algo universal en eso: siempre nos hacemos las mismas preguntas sobre el amor, una y otra vez, desde la Grecia antigua hasta hoy. Todavía intentamos averiguar por qué no logramos acertar o resolverlo. La historia refleja eso: no puedes arreglarlo con una pastilla, ni con una prueba, ni con ningún diagnóstico», cuenta.

Hacer ficción para sobrevivir

Uno de los secretos para que en las escenas entre ambos se dejara entrever esa complicidad fue desconectar del entorno que tenían alrededor. «Creo que mucho tuvo que ver con que nos dejaban solos. Es algo extraño y siempre es difícil hablar de actuación porque te sientes tonto, pero el truco está en engañarte para pensar que no hay nadie más, aunque haya un equipo entero, una cámara y un micrófono. Creo que hubo muchos momentos en los que Will simplemente decía: «Estén juntos, siéntense en silencio, déjennos intentar capturar algo». Y creo que hay varias escenas que se sienten reales porque, en cierto modo, lo son», cuenta la actriz.

Goldstein reconoce que siempre son son buenos tiempos para la ficción. «Tenemos que hacer todo lo posible para poner luz en el mundo,y la ficción nos ayuda a dar sentido a la no ficción. Es una forma de expresar fantasías internas, deseos y miedos. No quiero sonar pretencioso, pero contamos historias desde las cavernas y creo que necesitamos seguir haciéndolo para sobrevivir. Perdón por ser tan sincero».

