Arturo Pérez-Reverte va al cine a ver 'Guillermo Tell' y da su opinión sin filtros: «Sólo faltó que...»

Como ocurre con muchos campos del arte, una película puede generar diferentes sensaciones y opiniones según quien la vea. Aunque esto puede estar influenciado por el género, los actores, la historia o cómo está hecho el largometraje, siendo algunos de los puntos clave para que guste o no.

Lo que causa una película en el espectador suele intensificarse cuando vamos al cine, pues allí solo estamos pendientes de lo que ocurre ante nuestros ojos y nos podemos meter de lleno en la trama, siendo casi un personaje más.

Además de lo descrito, la intención con la que vayamos al cine también es importante, pues puede haber quien solo quiera entretenerse y desconectar un rato, mientras otros buscan poder apreciar los aspectos más técnicos o analizar si el relato se sostiene.

Como escritor, académico y periodista, Arturo Pérez-Reverte suele ser uno de esos espectadores que cuenta con un criterio bastante marcado sobre el cine que ve, algo que comparte por redes sociales con bastante frecuencia.

En su última visita a la gran pantalla, ha escogido la película 'Guillermo Tell' ('William Tell'), que se estrenó en España el pasado 4 de abril. Esta versión se une a las ya varias que se han realizado sobre una leyenda mítica como es la del guerrero que tuvo que disparar a la manzana sobre la cabeza de su hijo sin fallar.

La opinión de Pérez-Reverte sobre 'Guillermo Tell'

El largometraje cuenta con la siguiente sinopsis: «En 1307, las fuerzas austriacas oprimen al pueblo suizo. Guillermo Tell juró no volver a usar la violencia tras su paso por las Cruzadas, pero se ve obligado a unirse a la rebelión para detener el derramamiento de sangre. Como castigo, el gobernador Gessler obliga a Tell a disparar una manzana sobre la cabeza de su hijo Walter, de lo que saldrá ileso por sus habilidades con la ballesta. Gessler hace cautivos a Tell y a la princesa Bertha de Habsburgo, que rápidamente escapan. Tell regresa para liderar una rebelión contra los invasores austriacos, buscando venganza tras el saqueo de su ciudad y la muerte de su esposa».

Después de haberla visto, la opinión que Pérez-Reverte ha compartido en su perfil de X, ha sido tajante: «Ayer vi 'William Tell': mujeres guerreras con faldas que desmontan a jinetes armados a caballo, un malo al que al final le perdonan la vida porque matar queda feo, el hijo con la manzana en la cabeza es árabe...... Sólo faltó que el rey fuera negro para tener la película ideal».

Mediante la ironía, el periodista ha dado a entender que, a su juicio, había incongruencias y ciertos tipos de personajes que carecían de sentido para una historia como es la de Guillermo Tell, ambientada en la Suiza medieval.

A su vez, podría estar lanzando un dardo contra esas versiones o reinterpretaciones actualizadas e inclusivas en las que se cuenta con actores o actrices racializadas en películas o series en las que, para muchos, tradicionalmente no correspondería. Uno de los últimos ejemplos que ha recibido mcuhas críticas ha sido el del 'live action' de Blancanieves, donde la protagonista es Rachel Zegler, quien tiene ascendencia latina y polaca.