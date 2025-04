Antonio Banderas señala cuál es el director de cine más raro con el que ha trabajado: «Era extraño»

A sus casi 65 años, Antonio Banderas sigue siendo una de las grandes personalidades de nuestro país, con años de experiencia en el mundo del cine y lo audiovisual. De ello hizo gala el español en su regreso a 'El Hormiguero' este pasado lunes con motivo del estreno en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid de su musical, 'Gipsy', del que es director. Tal ha sido la acogida del espectáculo que prorrogará sus funciones en la capital hasta el 25 de mayo.

El malagueño afronta esta nueva etapa más enfocado en el teatro, un mundo en el que se ha dado cuenta de que «hay muchas posibilidades de que las cosas no salgan bien»: «Nosotros tenemos todas las posibilidades de que eso ocurra, porque llevamos un escenario giratorio, unas cortinas que vuelan según las temperaturas… Es decir, está vivo el escenario», comentó en su visita al programa de Antena 3, después de que el presentador animara a los espectadores a acudir al show.

El actor de Hollywood, metido de lleno en la promoción de esta obra, no pudo evitar tampoco referirse a anécdotas de su vida más personal. Calificado por Motos como «el auténtico Forrest Gump», Banderas contó que vivió de cerca grandes momentos históricos como el 23-F, que le pilló en el teatro de las Bellas Artes, justo detrás del Congreso. Además, el 11-S estuvo a punto de coger uno de los aviones que se estrellaron en las Torres Gemelas o la Primavera Árabe en Tunez.

La experiencia de Antonio Banderas con Woody Allen

El comunicador de Requena quiso saber también más detalles sobre su trayectoria en el mundo del cine y preguntó a Banderas por algunos de los grandes directores con los que había trabajado en su carrera. «Tú rodaste con Woody Allen. ¿No te hablaba?», preguntó el valenciano sorprendido. «Habla muy poco. Yo flipé», le reconoció el malagueño, que llegó a grabar junto a él varias escenas sin que el cineasta se dirigiera a él.

La situación se tornó incómoda para el protagonista de 'La máscara del zorro', que quiso preguntarle al diretor estadounidense si estaba contento con su trabajo al ver que no estaba recibiendo indicaciones. «Sí. Lo que usted no quiere es que me acerque mucho. Si yo me acerco es que no está saliendo bien», le contestó Allen, dejando muy sorprendido al español. Las únicas conversaciones que logró mantener con él fueron sobre jazz, una gran pasión que les unía a ambos.

El director de Hollywood «más extravagante» con el que ha trabajado

Después de esta confesión, Motos preguntó a Antonio Banderas por «el director más raro, más excéntrico» con el que había trabajado durante sus 40 años de carrera. Una pregunta ante la cual el intérprete no dudó en contestar: «Brian de Palma era extraño», reconoció el actor sobre su experiencia con el director de películas como 'Scarface' o 'Vestida para matar'.

Según relató el de Málaga, el cineasta estadounidense rodaba siempre en tomas muy largas sin corte, que podía superar los 15 minutos y mezclando interiores y exteriores, aunque esta no era su única característica extravagante. «Cuando nos íbamos a comer pedía dos horas y media, la hora de comida y una siesta. Eso me gustó muchísimo», reveló al hablar de su experiencia rodando 'Femme Fatale' hace más de 20 años.

No fue este el único nombre de Hollywood con el que quiso quedarse la estrella española, que también mencionó a Terrence Malick (conocido por 'La delgada línea roja' y 'El árbol de la vida'), con el que coincidió en 'Knight of Cups'. «Es un director de los más raros. Me hizo aprenderme un monólogo muy largo de cuatro o cinco páginas y me hizo hacerlo en situaciones muy diferentes. Es un personaje curiosísimo este hombre», concluyó el intérprete.