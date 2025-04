Alex Garland: «El cine es el mayor responsable de que los chicos jóvenes se unan al ejército»

En su anterior película, 'Civil War', Alex Garland miraba a un futuro que rimaba con el presente: el de un presidente de Estados Unidos que busca saltarse la Constitución para optar a un tercer mandato y termina empujando a la polarizada y dividida ... sociedad americana a una guerra civil. En su nueva película, 'Warfare: Tiempo de guerra', no suelta las armas ni las gafas de visión nocturna, aunque ahora ha decidido mirar al pasado: viaja dos décadas atrás, a 2006, para imbuirse en el corazón de un pelotón de los Navy Seal que caen en una emboscada en las calles de Irak. Lo hace acompañado en la dirección y el guion de Ray Mendoza, uno de los supervivientes de aquella misión fallida que también lo asesoró en 'Civil War'.

Sin embargo, Alex Garland, de visita promocional por Madrid, niega la mayor: «No creo que haya mirado al pasado -asevera-; creo que la película es una conversación sobre lo que significa el combate en la guerra, y para entenderlo tenemos a un veterano que narra su historia desde la escritura y la dirección sin filtros, de manera honesta y contando lo que viven sus camaradas». Después, lo matizará: «Sí es cierto que esto [el ataque que recoge el filme] sucedió en el pasado, pero los elementos esenciales podrían repetirse en el futuro y se dieron también en un pasado más lejano. Los soldados griegos de hace 2.000 años encontrarían puntos en común entre sus experiencias, bajo un ataque abrumador, con lo que sucede ahora en Gaza, en Ucrania o lo que pasaron los soldados de la Primera y la Segunda Guerra Mundial».

Así que Garland, quizá por ese hecho casi legitimador que le da el haber estado en todo el proceso acompañado del Navy Seal, se aventura a presumir que su relato de lo que atraviesa la mente y los cuerpos de los soldados en mitad de la acción se ha trasladado a la pantalla de una manera jamás vista. «Una historia visceral, sin tapujos, sobre la guerra moderna y el sentimiento de fraternidad, narrada como nunca antes se había hecho: en tiempo real, basándose en los recuerdos de las personas que participaron en ella», reza la nota de prensa, y él no lo rebaja: «Estoy esperando a que un crítico de cine me diga que en los años 60 hubo una película checa que hizo una recreación en tiempo real de un conflicto concreto, pero todavía no me lo han dicho. Y me interesa ver si va a suceder algo así», explica, sin ironías, a ABC.

Pasíon bélica

Tiene personalidad, Alex Garland. Y se extiende en las respuestas sin apenas pausas, como si cada reflexión fuera una escena que, inevitablemente, desemboca en otra idea más allá. Está acostumbrado. Lleva media vida en esto. A los 26 años publicó la novela 'La playa' (1996) y cuatro años más tarde su protagonista cobraba vida en el cuerpo de Leonardo DiCaprio y con Danny Boyle como director. Con 32 años escribió '28 días después', aclamada saga de zombis de la que este 2025 estrenará, ya con él como director, '28 años después'. Y entre medias ha firmado alguna de las películas de ciencia ficción más arriesgadas y originales de los últimos tiempos, como 'Ex Machina' y 'Aniquilación'.

Así que cuando el año pasado cambió de registro para pasarse a la acción con 'Civil War', una película que en el fondo denunciaba los excesos de los líderes demócratas con tendencias autocráticas y ponía en valor la importancia de la prensa libre, muchos en Hollywood lo acogieron con los brazos abiertos casi como un azote del belicismo americano.

Ahora todo parece darse la vuelta con este patriótico 'Warfare: Tiempo de guerra' en el que los valores militares se ensalzan por encima de todo. «Normalmente en el cine las historias las escriben personas que nunca han ido a la guerra, que no saben lo que es estar en combate ni estar con una persona gravemente herida mientras te lanzan granadas a tu posición y hay un tiroteo alrededor. Pero hacemos ese tipo de películas para ganar dinero y para entretener al público. Y no acudimos a los que realmente pasaron por eso», dispara como una crítica feroz, aunque inmediatamente después rectifica para, un instante después, ratificarse de nuevo: «Quiero ser claro, no estoy emitiendo ningún juicio. No estoy diciendo que todas las películas tengan que hacer esto [contar con soldados]... pero merece la pena intentarlo y decirle a un veterano 'cuéntanos simplemente lo que te sucedió, porque ni yo ni el equipo nos vamos a interponer. Solo vamos a favorecer tu relato y estamos aquí para ayudarte'. Y creo que es un buen ejercicio», sentencia.

Desde A24, la productora de 'Warfare: Tiempo de guerra' que, además, debuta en España como distribuidora, venden la película como «un emotivo homenaje a Elliot Miller, un comando SEAL herido cuya arriesgada evacuación desde un edificio de apartamentos de Ramadi constituye la esencia de la trepidante historia de Garland y Mendoza». Pero Alex Garland parece molestarse cuando se le pregunta por el homenaje que hace la película a los militares que participaron en la operación y el segundo plano en el que deja a la familia propietaria de la casa que los soldados ocupan de manera aleatoria para refugiarse. «Lo que el filme hace es tomar las experiencias de los soldados y las experiencias de la familia. Esa familia estaba asustada pensando que iban a morir sin saber por qué su casa había sido ocupada. Puedes llamarlo un homenaje o darle otra palabra; pero estamos mostrando lo que pasó con esa familia. Y una de las cosas que creo que es importante en la honestidad de este filme es que muestra eso. Muestra a los escudos iraquíes siendo sacados de la puerta antes de que los siguieran los soldados. Sólo lo muestra. Para mí, no es un homenaje a nadie. A nadie. Es solo que esto es lo que pasó. No pongo a nadie en un pedestal», explica un cineasta que después hablará de esa épica y estética con la que el cine bélico ha reimaginado la guerra.

Porque Garland cuenta, y lo dice muy en serio, que él eligió hacer esta película de guerra no porque él y Ray Mendoza hubieran congeniado en el rodaje de 'Civil War', donde el Navy Seal le asesoró, sino porque se dio cuenta de que la mayor «brecha» entre ellos estaba en la experiencia con las cintas bélicas. «Sí que pensé en un chico de 17 años que se une al ejército, y que probablemente tomó esa decisión con 14 o 15 años, pero ¿por qué toman la decisión? ¿Es una decisión socioeconómica o qué influencias hay detrás? ¿Qué información tuvo este chico para entrar ahí? ¿Y quién es más responsable? Y yo lo he pensado mucho y bueno, pues la industria del cine es la mayor responsable de esa decisión. Aceptamos que la publicidad influye en la gente, pero pensamos que el cine no, y eso es ridículo. El cine se mueve por un imperativo, que es el de hacer dinero, pero también tiene una responsabilidad que es la de transmitir una información al mundo», relata.

La huella de la memoria

A su lado, Ray Mendoza asiente a ratos y en otros, cuando se habla de las escenas más duras de la película, parece recrearlas en su cabeza y perderse en esos pensamientos. ¿Ha cambiado su percepción de lo vivido después de haberlo escrito, revivido en el set de rodaje y verlo ya en pantalla? «No ha cambiado nada», dice, con voz de mando pero sin pronunciar el 'Ar'. «Sé que no es buena [la guerra], pero hay gente como yo que siempre responderá a la llamada. Yo no cambio de opinión. Esa es la razón de ser de esta película. Sé que siempre es el último recurso. Pero si lo hacen, si vamos a ir a la guerra, entonces hagámoslo, vayamos a ganar. Quitémonos la tirita y ahorremos mucho tiempo a mucha gente», defiende, con tono monocorde.

-¿Y aprendió algo de aquella guerra?

-Aprendí valores como el respeto, la lealtad... En la guerra se aprende más sobre la humanidad... He visto la peor y la mejor cara del ser humano. Yo amo mi país, y creo que hace más bien que mal. Hay muchísimos esfuerzos humanitarios de los que no se informan; no interesa contarlos porque a la gente le gusta centrarse en las cosas malas que hace Estados Unidos. Yo no hago política, solo ejecuto. Pero hay gente muy mala en el mundo, extremistas que torturan a mujeres y niños... Y cuando los ves, pues sí, la verdad es que me produce satisfacción detenerles... La gente dice que está mal, que nuestro país está mal, pero luego todo el mundo quiere ir allí. Hicimos cosas muy buenas, y lo hicimos porque era lo que había que hacer. A veces, por supuesto, pues sí, claro que hay que hacer cosas malas. Pero yo ya puedo dormir por la noche porque hicimos lo que pudimos».

Unos actos «buenos» que la película tampoco cuenta. Solo se recrea en salvar a los soldados americanos. Un 'Black Hawk derribado' solo que en Irak en lugar de Somalia.