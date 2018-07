Yvonne Blake, brutalmente dulce

Actualizado 17/07/2018 a las 23:07

Cuanto más complicados eran los momentos, más nos hacía reír. En eso era dulcemente brutal. A veces sus comentarios eran salvajes, y escucharlos de aquella mujer sofisticada, refinada y sutil los hacía aún más bestias. En eso Yvonne Blake era auténtica y libre. Igual que en su trabajo. Cuando me llamó para que fuera su vicepresidente, no la conocía. Sí sus trabajos, sus premios y reconocimientos, y sabía que era una referencia en todos los departamentos de arte de nuestro cine.

No había más que oír hablar de ella a todas y todos los grandes del diseño de vestuario español: Sonia Grande, Paco Delgado, Mercè Paloma, Pedro Moreno... Para todos ellos era incuestionable, la pionera, la maestra. Cuando empecé a tratarla entendí por qué se la disputaban los mejores directores: tenía criterio, tenía formación, tenía cultura y tenía buen gusto. Tenía rigor. Trabajaba largas horas. Se documentaba con exhaustividad. Transmitía seguridad. Y además te hacía reír a carcajadas. O sea, un sueño para un director, o para un vicepresidente.

Resulta difícil valorar el vacío que deja alguien cuya profesión consiste en que no se note su presencia. Porque esa es la principal cualidad que se le pide a un diseñador de vestuario: que su trabajo no subraye nada, que no destaque. Pero Yvonne no tenía forma de pasar desapercibida. Era discreta pero brillaba doblemente: brillaba con su luz y también con su dulzura brutal. Extrañaremos las largas horas de reuniones, los momentos críticos, los tiempos felices, las risas y las tensiones compartidas. Descansa en paz, querida Yvonne. Intentaremos estar a tu altura.