Yalitza Aparicio, la maestra mexicana que ha conquistado Hollywood en tan solo unos meses

Actualizado 24/02/2019 a las 23:33

«Una estrella ha nacido», reza la portada de la revista y junto a la rotunda frase posa Yalitza Aparicio, serena y a la vez imponente, vestida de Dior y mirando fijamente a quien observa el último número de la edición de la edición mexicana de «Vogue».

Esa misma mirada, cálida y profunda, es la que porta Aparicio cuando se convierte en Cleo, la joven criada protagonista de «Roma». Y esa mirada ya era la suya hace unos meses, cuando todavía no conocía los focos ni las alfombras rojas y se dedicaba a estudiar para ser maestra en su ciudad natal, Tlaxiaco, una localidad mexicana de apenas 40.000 habitantes en el noroeste del estado de Oaxaca.

Yalitza Aparicio tiene 26 años y nunca había estado ante una cámara. Es más, tal y como relata una y otra vez en las decenas de entrevistas que ha hecho desde el estreno de «Roma», es una persona poco habladora que solía esconderse todo el rato e incluso evitaba hacerse fotografías. Llegó al proyecto casi por casualidad, perpetuando una historia que fácilmente podría convertirse en una (otra) película. La mexicana –de origen indígena– estudiaba para ser maestra cuando un día llegaron a Tlaxiaco «unos hombres» en busca de chicas para salir en una película. Al principio parecía algo extraño –llegaron a pensar que tal vez detrás de todo hubiera una trama de trata de personas– pero la hermana de Yalitza, llena de curiosidad por el mundo de la actuación y sin posibilidad de optar al papel por estar «embarazadísima», pidió a Aparicio que fuera al casting. Una oportunidad así era algo extraordinario y difícilmente repetible: quería saber en qué consistía la prueba.

El resto es historia. Cuenta la actriz novel que cuando empezó en el proceso, no sabía quién era Alfonso Cuarón e incluso, amparada en un halo de inocencia, admite que la primera vez que lo vio en persona no lo reconoció, porque su única referencia anterior eran las fotografías que había buscado y Cuarón «era más flaquito y alto» en persona.

Aparicio no es actriz, o eso dice ella, pero algunos consideran que su retrato de Cleo es una de las mejores actuaciones del año. La joven tan solo da gracias por la oportunidad, por poder viajar alrededor del mundo promocionando la película y de haber podido llevar a «su mamá» junto a ella durante el proceso de casting.

Nadie es capaz de explicar la naturalidad de su actuación en «Roma». La inmersión absoluta y la sensación de cotidianidad durante el rodaje tal vez tuvieran algo que ver. Cuarón rodó el largometraje en orden cronológico, contándoles poco a poco a sus actores qué iba ocurriendo, proceso que Aparicio ha asegurado que, para ella, resultó clave para mimetizarse con Cleo. Durante una ronda de preguntas rápidas en el medio especializado «Variety», al ser preguntada por el porvenir de su carrera actoral, contestaba dubitativa: «Me da un poco de miedo porque imagino que cada película es diferente. Y por supuesto necesitaré apuntarme a clases de actuación».

La chica del momento

Yalitza no habla inglés, pero eso no ha impedido que esté haciendo promoción alrededor del mundo . Ha concedido entrevistas a la ya mencionada «Variety», a «The Guardian» y a infinidad de medios internacionales. Ha formado parte de los «Great Performers» de 2018 de «The New York Times» e incluso ha aparecido en el talk show de Jimmy Kimmel, junto a su compañera de reparto, Marina de Tavira y el hilarante Guillermo, colaborador habitual del programa, como traductor.

No es la primera vez en la que alguien ajeno al mundo de la actuación se estrena en una película y su actuación enloquece al público. Uno de los casos más recientes fue el de Barkhad Abdi que pasó, en tan solo unos meses, de ser chofer a estar nominado a mejor actor secundario en los Oscar por su participación en «Capitan Phillips». Desde ese momento, Abdi ha seguido trabajando en el mundo del cine y aunque empezó desde lo más alto, poco a poco se va abriendo un camino.

Es difícil predecir el futuro de Yalitza Aparicio, o siquiera si llegará a estar nominada al Oscar por su actuación en «Roma», pero está claro que es una de las «chicas del momento», y la joven está aprovechando el vehículo que le han dado para transmitir un potente mensaje. «Hablemos de mí, del papel que interpreto en una película que refleja la realidad, hablemos de mujeres reales, con nostalgias, recuerdos, pasiones y una identidad que se siente a flor de piel. Mi piel, muy mexicana, Oaxaqueña y muy humana, del color de mi tierra y la diversidad de sus colores», narra en voz en off la actriz durante el vídeo que complementa su comentada portada de «Vogue».

Tal vez sea aventurado decir que «una estrella ha nacido», pero lo que sí parece seguro es que la mirada de Cleo, sosegada y amable, monocromática e inmensa, ya forma parte de la historia del cine.