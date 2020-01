Los Yago 2020 se acuerdan de José Luis Garci y María Rodríguez Soto tras los «olvidos» de los Goya

Actualizado 29/01/2020 a las 20:10

Seis ediciones llevan los Premios Yago dando brillo a los trabajos que los Premios Goya dejaron fuera de foco. Una segunda oportunidad para aquellas películas o interpretaciones repletas de calidad pero que no fueron reconocidos por los académicos del cine español.

El palmarés de esta sexta edición demuestra que hay vida más allá de los Goya: La actriz Marta Nieto, por su impresionante actuación en «Madre», se hace con el Yago Impepinable al nominado no ganador; la actriz María Rodríguez Soto, que pone su vida (literalmente) al servicio de «Los días que vendrán» recogerá el Yago no nominado; la película «El crack cero», de José Luis Garci, es reconocida con el Yago al éxito menos comercial. Además, el palmarés lo completan dos categorías novedosas: el Yago no reconocido, que va para las directoras de comunicación de 20th Century Fox España, Elena Vázquez y Nieves Peñuelas, que se quedaron sin trabajo tras la fusión de Disney y Fox, y el premio al mejor reparto o al mejor grupo de irreductibles, que va para los actores de la película «Ventajas de viajar en tren».

Además, el grupo Hombres G recibirá el Yago de honor. La banda madrileña ha sido reconocida por el jurado como nuestros Beatles particulares, protagonistas de Suéltate el pelo y Sufre Mamón, dos de las películas más taquilleras de su época, que provocaron una auténtica conmoción en varias generaciones y que los Yago quieren reivindicar como emblema del cine español más desenfadado, amable y divertido. La gala de los Yago se celebrará el próximo 18 de febrero en la madrileña sala El Sol gracias a Hendrick’s Gin.

Un palmarés incontestable

El Yago Impepinable, al nominado no ganador y el Yago para el no nominado, han recaído respectivamente en Marta Nieto y María Rodríguez Soto. Dos actrices cuyos trabajos, según la visión del jurado, no han sido suficientemente valorados por la academia. La entrega de ambas intérpretes ha sido absoluta. Marta Nieto ofrece en Madre un ejemplo de dedicación, preparación y empatía ante la visión de un director, ante la exigencia de un proyecto rompedor e inesperado. María Rodriguez Soto dibuja en Los días que vendrán uno de los papeles más completos de la historia de nuestro cine, en el que ofrece su alma y su cuerpo para construir un personaje repleto de matices.

El premio Yago al no reconocido, destinado a aquellos profesionales que no puedan estar nominados a un Goya porque no exista una candidatura para ellos, recae en Nieves Peñuelas y Elena Vázquez; directora y coordinadora de prensa, respectivamente, de 20th Century Fox España. El jurado, compuesto por periodistas que han trabajado personalmente con ellas a lo largo de los años, quiere destacar su profesionalidad, simpatía y talento en un momento en el que 20th Century Fox España echa el cierre tras años de compromiso con el cine en nuestro país.

El Yago al éxito menos comercial es para El crack cero. La película de José Luis Garci ha conmovido al jurado, por el esfuerzo que supone levantar una historia tan personal, que completa el universo de El crack. Esta película muestra no solo a un director en plena forma, sino además a un reparto en estado de gracia y a un equipo entregado a realizar el mejor trabajo posible. El jurado cree que debería haber hecho mejor en taquilla, y por ello recibe este premio.

El Yago al mejor grupo de irreductibles, ha recaído en el reparto de la película Ventajas de viajar en tren, por su inigualable trabajo en una obra diferente y arriesgada. Actores como Pilar Castro, Javier Botet o Ernesto Alterio compaginan sus trabajos en una película coral indescriptible. Su esfuerzo al crear una cinta tan anómala en nuestro cine no podía pasar desapercibido por los Yago.