Woody Allen: «He hecho todo lo que el movimiento #MeToo desearía lograr»

Actualizado 06/09/2019 a las 18:47

El cineasta Woody Allen ha vuelto a desatar la polémica. Después de las graves acusaciones de acoso que ha sufrido, que incluso han provocado el boicot a alguna de sus últimas cintas, ha reiterado, en una entrevista a France 24, que deberían de tenerle en cuenta como abanderado del movimiento feminista y del #MeToo.

«He trabajado con cientos de actrices y ninguna de ellas se ha quejado de mí. Ni una sola queja. He contratado mujeres por años y siempre les he pagado igual que a los hombres», aseguró a la publicación francesa en una entrevista con motivo de la presentación de su última cinta, «A rainy day in New York».

«He hecho todo lo que el movimiento #MeToo desearía lograr», asevera el director de «Vicky, Cristina, Barcelona». De esta manera, Woody Allen continua negando los presuntos abusos de los que le acusa Dylan Farrow, que aseguró que el director abusó de ella en 1992 cuando tenía siete años. La joven está respaldada por su madre adoptiva, la actriz Mia Farrow, y su hermano, Ronan, un periodista ganador del premio Pulitzer por su investigación al productor Harvey Weinstein.

Ya en 2018, Woody Allen conversó con el periodista Jorge Lanta y le negó haber abusado de Farrow, su hija adoptiva. «Es algo que había sido analizado hace 25 años por todas las autoridades y todos llegaron a la conclusión de que no era cierto. Ese fue el final y seguí con mi vida. Ahora, que vuelva ahora, Dios mío… Es terrible acusar a una persona de algo así. Soy un hombre con familia e hijos. Así que claro, fue triste. (…) Ciertamente me siento mal porque me acusan de algo terrible. Me duele, le duele a mi familia. Algo que fue juzgado por personas hace 25 años. Fue investigado por dos fuentes diferentes y resultó ser completamente falso y ahora volvió», dijo.

Además, pidió que no se le relacionara con otras personas que hayan abusado de mujeres hace 20 años. «Fui acusado por una mujer en un caso de custodia de menores que fue analizado y se demostró que era falso. Me agrupan con estas personas. Como digo, soy un gran defensor del movimiento #MeToo. Me conmueve que encuentren a acosadores de mujeres y hombres inocentes. Es bueno que los expongan. Debería estar mi cara en los carteles del movimiento #MeToo. Trabajé en películas durante 50 años, trabajé con cientos de actrices y ni una sola, grande, famosa, principiante, nadie ha sugerido ningún tipo de indecencia», dijo.

Además, recientemente diferentes actrices se han posicionado públicamente del lado de Woody Allen, asegurando que ha sido todo un caballero con ellas. Catherine Deneuve y Scarlett Johansson han sido claros ejemplos de ello. «Sostiene que es inocente y le creo», aseguró la actriz que encarna a «La viuda negra» en la saga de «Los vengadores».

A raíz del crecimiento del movimiento #MeToo en redes sociales, Dylan Farrow volvió a sacar a la luz el caso en 2018, provocando que Amazon, compañía que produjo el último filme de Allen, decidiera cancelar su estreno en cines. Sin embargo, desde el 18 de septiembre la película estará presente en la cartelera francesa.