Wong Kar-Wai, el cineasta chino del romance y la melancolía Avalon reestrena en enero en cines, además de «Deseando amar», seis icónicos títulos del mítico cineasta asiático

Antonio Weinrichter SEGUIR Actualizado: 01/01/2021 00:33h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Cine chino: entre el drama y la fantasía

Se puede desear el cine de Wong Kar-Wai como se desea un objeto de especial degustación, porque es una exquisitez. O como se evoca a una persona cuya sensualidad acrecienta nuestro deseo. O porque esto describe el mecanismo de muchas de sus películas, cómo se recuerda de forma idealizada el deseo que una vez sentimos por alguien, aunque no llegáramos a consumarlo. Este tipo de argumentos congelados en el tiempo alrededor de un momento fugitivo de éxtasis amoroso son los que han labrado la fama de Wong y le convirtieron a finales del siglo pasado en uno de los pesos pesados del circuito festivalero. Desde entonces forma parte del selecto puñado de divos a los que un certamen como Cannes les exige estrenar su última obra aunque esté sin acabar, como pasó en el año 2004 con «2046».

La nómina del cine de autor está llena de tesoros ocultos que sólo conocen los críticos, pero Wong ha conocido algo parecido al éxito global con la película que le sacó del gueto cinéfilo, la maravillosa «Deseando amar», donde sus dos Cheung favoritos, Leslie y Maggie, agonizaban de amores sin apenas rozarse. El cine romántico de este milenio tan poco dado al romance ya tenía ahí su breve encuentro, su «Casablanca», y lo bueno es que fueron muchos los que supieron apreciarlo.

Deseando amar Más información

El éxito de Wong es fácil de explicar. Es un caso muy especial dentro de la marea oriental que dominó las pantallas -festivaleras, principalmente- en los años 90, como en los 50 lo había hecho aquella primera marea de Kurosawa, Mizoguchi y compañía. Hace un cine cosmopolita extremadamente sensual y elegante, poblado por guapos actores y actrices; incluye en sus repartos a estrellas de la música pop en cantonés (como el mencionado Leslie Cheung o la inefable diva Faye Wong, inolvidable en la sublime «Chungking Express»), pero también a misses como Maggie Cheung, que llegó a convertirse en una de sus grandes musas. Titula sus películas con nombres de temas pop, como «As Tears Go By» o «Happy Together»; más aún, para elegir los temas musicales que pueblan sus películas (con una curiosa querencia por incluir temas latinos de Xavier Cugat o Nat King Cole), tiene un oído infalible que le envidiaría Tarantino. De hecho, fue éste quien le lanzó en EE.UU., formando una compañía (Rolling Thunder) para distribuir «Chungking Express», lo que provocó cierto rechazo inicial entre los alérgicos a la tarantinitis que le perjudicó.

La memoria amorosa

Pero este cineasta chino es muy diferente. Sus filmes son peculiares boleros (aunque no siempre se oigan en la banda sonora) protagonizados por hermosos perdedores. La «escena primaria» de Wong, que se repite desde su primera obra personal, «Días salvajes», hasta el último largometraje que ha dirigido, «The Grandmaster», es la que pone en escena el gran tema de su cine, la memoria amorosa. La evocación del deseo magnificado por el recuerdo constituye el cuerpo central de ese inmenso «flashback» que es su obra más popular, «Deseando amar», pero está presente en todas las demás. En la soberbia «Días salvajes», Maggie Cheung vive obsesionada por su truncada relación con Leslie Cheung: «Debo olvidarle a partir de este minuto», dice, pero no puede hacerlo. Los dos policías que protagonizan sendos segmentos de «Chungking Express» añoran a las dos novias que les han dejado: «Si la memoria puede enlatarse, espero que no tenga fecha de caducidad», musita uno de ellos. Y en su otra pieza de artes marciales, «Las cenizas del tiempo», un título que podría servir para casi cualquiera de sus cintas, Maggie le regala a Leslie un odre que contiene el vino del olvido; no sirve de nada, claro, y oímos la voz de Leslie sobre un primer plano de Maggie, susurrando: «Si vas a perder algo, la mejor forma de conservarlo es guardarlo en la memoria». Y «2046» se ambienta en un tren que viaja en el tiempo hacia un lugar que permite recuperar los recuerdos perdidos.

Días salvajes Más información

Wong es, no hay duda de ello, un cineasta del romance y la melancolía. Pero lejos del sentimentalismo, su método revela una peculiar dialéctica en juego. Uno de los misterios gozosos de su cine es cómo concilia el paradigma posmoderno (su estética pop, a veces lindante con el videoclip, distorsiona la imagen y la temporalidad de sus tramas sufre saltos abruptos) con la atmósfera de introspección, el vaciado de la narración y el antinaturalismo propios del cine modernista de autor. Sus añorantes personajes posan más que actúan, en escenas que a menudo funcionan menos como narración que como atmosférica evocación de instantes recordados. Ya lo advierte Wong: «No hay que buscar la anécdota sino una experiencia»; la continuidad de sus tramas es emocional. Si quieren tener la experiencia Wong, vean «Días salvajes», la revelación del ciclo que este enero llega a nuestras pantallas gracias a Avalon (en Cines Renoir de Madrid y Cinemes Boliche de Barcelona), una película primeriza en la que estalla todo su universo.