Willem Dafoe protagoniza el cartel de la 68 edición del Festival de San Sebastián El actor se convierte en la imagen de la 68 edición del certamen, que tendrá lugar del 18 al 26 de septiembre

Play Cine Actualizado: 17/07/2020 14:54h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El actor estadounidense Willem Dafoe (Appleton, Wisconsin, 1955) protagonizará la imagen del cartel de la 68 edición del Festival de San Sebastián, que tendrá lugar del 18 al 26 de septiembre. El Festival comenzó en 2018 una nueva línea de carteles, cuya composición aúna fotografía e ilustración y que preside una figura de la cinematografía contemporánea. La actriz Isabelle Huppert inauguró la serie en la 66 edición y el año pasado lo hizo Penélope Cruz. El cartel ha sido realizado por el estudio donostiarra Patio a partir de una imagen del fotógrafo Martin Schoeller.

La edición está sujeta a las incertidumbres de la evolución de la COVID-19, pero cuya celebración sus responsables ven más viable ahora que en las primeras semanas de la pandemia. «Primero pensamos que sería muy complicado hacer el Festival, después comenzamos a imaginar que podría haber uno muy reducido y ahora, honestamente, creemos, y en eso trabajamos, que puede haber un Festival reconocible y seguro que nos gustaría que infundiera optimismo a la ciudad, al territorio y a la industria cinematográfica», ha dicho su director, José Luis Rebordinos.

El certamen donostiarra ha reunido este viernes a representantes institucionales y de entidades culturales vascas en la tradicional presentación de los carteles que ilustrarán en esta edición cada una de sus secciones, un acto que suele celebrarse antes y que ha contado con menos público de lo habitual por razones de seguridad.

Este año, el Zinemaldia no podrá anticipar con demasiado tiempo algunas de las asistencias de directores y estrellas, como es el caso del propio Dafoe, un actor muy vinculado al certamen, Premio Donostia en 2005, que en principio no podrá acudir porque tiene un rodaje, pero que sí podría hacerlo en el caso de que éste se retrase, como está ocurriendo con otros en este 2020 tan complicado para el sector. En el aire está también la asistencia de Woody Allen, cuya última película «Rifkin's Festival», rodada en San Sebastián y varias localidades de Gipuzkoa, inaugurará el Zinemaldia el 18 de septiembre.

«Woody Allen quiere venir, es todo lo que podemos decir. Se está haciendo todo para organizar su viaje, pero habrá que esperar. Probablemente, este año vamos a anunciar muy tarde las figuras que pueden hacerlo», ha señalado Rebordinos, según recoge Efe, que ha precisado que la intención es que acuda la mayor parte del equipo del filme. Ha dicho que si ya se ha dado a conocer la concesión del Premio Donostia a Viggo Mortensen es «porque está en Europa» y tienen «la garantía de que va a poder llegar».

Hay otros invitados, como es el caso de directores con película en la Sección Oficial, que ya están confirmados. «Pero quién nos dice que Naomi Kawase, que en principio va a venir, pueda hacerlo. No sabemos cómo van a estar Japón y las fronteras», ha indicado Rebordinos, tras señalar que la selección de películas aún no se ha cerrado.

Lo que sí ha podido adelantar es la presencia en el Zinemaldia de al menos una película más con el sello del Festival de Cannes, que se sumará a los estrenos mundiales de los títulos ya anunciados el 3 de julio, firmados por Kawase, Fraçois Ozon, Thomas Vinterberg, Sharunas Bartas y la georgiana Dea Kulumbegashvili.

Dafoe, un anfitrión de lujo

Nominado cuatro veces al Oscar y tres a los Globos de Oro, Dafoe recibió en 2005 el Premio Donostia en reconocimiento a una trayectoria que incluye colaboraciones con los cineastas Michael Cimino, Martin Scorsese, Oliver Stone, John Waters, Paul Schrader, David Lynch, Alan Parker, Abel Ferrara, Lars Von Trier, Wes Anderson, Sam Raimi, Sean Baker y Robert Eggers, entre muchos otros.

Dafoe visitó San Sebastián por primera vez en 1988 para presentar The Last Temptation of Christ (La última tentación de Cristo, Martin Scorsese). Regresó en 1997 para acompañar la película Victory (Mark Peploe), que compitió en la Sección Oficial, y en 2005 volvió para recoger el galardón honorífico más importante del Festival, el Premio Donostia, en una ceremonia en la que se proyectó Before it Had a Name (Giada Colagrande). Su última visita tuvo lugar en 2014 junto a Pasolini (Perlak), dirigida por Abel Ferrara.

“Es un honor para el Festival que uno de los mejores actores del mundo, con el que nos une una afectuosa relación desde hace muchos años, haya aceptado ser la imagen de la 68 edición del Festival de San Sebastián”, ha apuntado el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos.

Pasado, presente y futuro del cine

Los carteles de esta edición pertenecen a la serie Huele de cine, elaborada por el estudio donostiarra Patio, que ya diseñó el cartel de la retrospectiva dedicada a Ernst Lubitsch en 2006, en la 54 edición. El director creativo de Patio, Patxi Zapirain, ha partido de un concepto que agrupase la cartelería y la dotase de una identidad compartida, con el objetivo de «contribuir al posicionamiento del Festival como lugar de encuentro del pasado, presente y futuro del cine». Los motivos orgánicos y vegetales y el color dominan las imágenes a través de las que Zapirain representa al Festival «como un gran jardín donde puedes encontrar todo tipo de flores, de sensaciones y olores, un jardín que está muy vivo, con grandes flores, grandes películas, pero también con pequeñas películas que pueden hacerse grandes».