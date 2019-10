Will Smith regresa a la mansión de «El Príncipe de Bel Air» como sicario

Actualizado 11/10/2019 a las 16:31

La cámara del cineasta Ang Lee se mueve más a ritmo de bits que del ojo humano. Estamos frente a un artista pionero cuya visión como director siempre ha sido muy intimista («Tigre y dragón», «Brokeback Mountain»), pero que cambió al descubrir los efectos especiales. «Quiero añadir detalles al cine. Todo el mundo dice que les da miedo, que no perdona los errores por lo exigente que es, pero a mí lo que me gusta son los detalles, esa es la piedra piramidal de la realidad». Ahora, Ang Lee estrena «Géminis», un proyecto muy personal donde Will Smith se somete a la locura de interpretar dos personajes: Junior, de 23 años y recreado por ordenador, y Henry, su propio yo de 51 años.

No es fácil explicar el trabajo gráfico de unos animadores que exploraron la topografía de la piel como si estuvieran ante una montaña sin explorar. «Desde que hice “La vida de Pi”, creo que el 3D es un lenguaje diferente. No somos capaces de entenderlo. Estamos creando la ilusión de una dimensión real, una estética en 3D dentro del cine digital sin imitar al celuloide», explicó Lee.

Esa nueva figura es un personaje en tres dimensiones generado por una computadora. El actor virtual es una recreación realizada con un maridaje de acción en vivo y animación. «La manera de entender esta interpretación es diferente, no hablamos solo actuación sino también de intuición. Pocos actores se atreverían a dejarse rejuvenecer», explica el cineasta, regalando el oído a Will Smith, que en elfilme conecta con su «yo» del pasado.

Para darle veracidad a ese Will Smith veinteañero, el actor y el cineasta repasaron todas sus obras de juventud, desde «El Príncipe de Bel Air» a las películas que el actor rodó en los 90. «Me dio miedo porque no pude usar los trucos a los que estos acostumbrado. Ang me quitó mi caja de herramientas y volví a ser el actor inseguro de mis 20 años. Con una cámara de estas características no puedes esconderte porque filma muy cerca, está en tu cara y cada detalle, cada poro de tu piel aparece en pantalla. Tuve que encontrar mi camino al personaje, confiar en Ang de una forma salvaje y ser un actor capaz de perdonar al director por ponerme ante tantas dificultades (se ríe). Lo que yo intenté fue tomar decisiones correctas, pensando siempre en cada una de mis posibilidades. Ang estudió mis películas y yo traté de pensar como cuando era joven. Me sentí de nuevo asustado e inseguro frente a las cámaras. La verdad ha sido una experiencia gloriosa y aterradora», sentencia uno de los actores más queridos del mundo.

Doble personalidad

En la película, Will da vida a dos personajes; uno es Henry Brogan, que ha sido toda su vida un asesino a sueldo del gobierno estadounidense. Tras largos años en el servicio, ha descubierto los secretos más oscuros del sistema, y quiere jubilarse lejos de todo ese mundo de sangre y asesinatos. Pero el sistema no lo puede permitir. Así que envían a un sicario a acabar con él, un tal Brogan, un joven y misterioso agente que parece ser capaz de predecir todos y cada uno de sus movimientos.

Decidido a detener a este joven que pretende cazarle sin descanso, Brogan descubrirá que es un clon de él mismo 30 años más joven. Comenzará así una lucha contra sí mismo y contra quienes han creado a su doble. «Realmente me encantó la idea de que dentro de ti se encuentran las semillas de tu peor pesadilla. Nosotros creamos nuestro peor enemigo, en realidad, nosotros somos nuestro peor enemigo y las dificultades más difíciles, más dolorosas y más grandes que tenemos, serán siempre de la semilla que nosotros hemos plantado. A mí encanta ese concepto. A los 23 años, yo ni siquiera hubiera podido comprender lo que Ang está tratando de decir y lo que está tratando de capturar. Hablando con él, me sentí preparado porque la edad me ha hecho más sabio. Gracias a este filme he reflexionado, he pensado en lo que soy y lo que he hecho en mi vida, hasta el punto de no tener miedo a mostrar una versión más joven de mi mismo. He aprendido a aceptarme y luchar contra el arrepentimiento. Me he dado la oportunidad de limpiarme emocionalmente regresando a los 23. Para mí, este filme es menos sobre el gobierno o la política, y más sobre la arrogancia del hombre, la locura de querer ser Dios y controlar la naturaleza y poder crear. Esta cinta habla sobre la locura humana que es absolutamente brutal», sentenció.