«Weinstein es inocente»: Un director italiano acude a la Mostra de Venecia con esta polémica camiseta

Actualizado 02/09/2018 a las 19:01

El director de cine Luciano Silighini Garagnani acudió a la Mostra dispuesto a crear polémica al mostrar un mensaje en defensa de Harvey Weinstein, acusado de acoso y abuso sexual: «Weinstein es inocente». La imagen se produjo en la alfombra roja del estreno de «Suspiria», la película de Luca Guadagnino («Call Me by Your Name»).

«Suspiria», pese a finalizar el pase entre aplausos y abucheos, se posicionaba como una de las serias candidatas a ganar el León de Oro. Consciente de la cantidad de fotógrafos que esta proyección congregaría, Garagnani retiró su americana para mostrar su camiseta, que mostraba la polémica frase «Weinstein es inocente».

El cineasta ha mostrado no estar de acuerdo con las acusaciones al productor. Pero no es algo que haya pillado por sorpresa a nadie ya que el director Garagnani ha protagonizado algún que otro titular por sus donaciones a la campaña presidencial de Donald Trump y por ser partidario de Silvio Berlusconi, de quien está trabajando en un biopic. Curiosamente será Paolo Riva, uno de los que señaló la prenda sonriendo, quien interprete al ex primer ministro italiano.

Por el momento, la organización del evento no han realizado ningún tipo de declaración al respecto. Sin embargo, esta es solo una polémica más que se suma a la provocado por la disparidad de género de la que han acusado muchos asistentes a la Mostra. Y es que este año solo hay una película dirigida por una mujer.