Vuelve el Jim Carrey más estrafalario en la nueva película de Sonic

Actualizado 30/04/2019 a las 17:59

Jim Carrey ha vuelto. Y lo hace como siempre: histriónico, desbocado, exagerado... El actor da vida al villano Dr. Robotnik en la película basada en el popular videojuego Sonic.

«Sonic la película» llegará a los cines el próximo mes de diciembre, y este martes se ha hecho público el primer tráiler. Y la pinta no puede ser más indescriptible. Para empezar, porque además de Jim Carrey, en la parte técnica están los responsables de películas tan diferentes como «The Fast and the Furious (A todo gas)» y «Deadpool».

El nuevo Sonic es una comedia de aventuras en acción real donde el descarado erizo azul –basado en la famosa serie de videojuegos de Sega– vivirá aventuras y desventuras cuando conoce a su amigo humano y policía, Tom Wachowski (James Marsden). Sonic y Tom unen sus fuerzas para detener al malvado Dr. Robotnik (Jim Carrey), que intenta atrapar a Sonic con el fin de emplear sus inmensos poderes para dominar el mundo.