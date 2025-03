Víctor García ('La niña de la comunión'): «Las críticas negativas me han ayudado a tener más confianza en mí mismo»

'La niña de la comunión' es la séptima película de Víctor García (Barcelona, 1974), un experto en el cine de terror que se inició en el terreno de los efectos especiales y que ha desarrollado su carrera como director en Hollywood desde que debutó en 2007 con 'Return to House on Haunted Hill' . «Cuando llegó la proposición de hacer una película en España basada en una leyenda urbana arraigada a nuestras tierras, salté de alegría. Entre otras cosas, porque no tenía que hacer maletas y sufrir las diferencias horarias», recuerda Víctor. En ese momento, García estaba trabajando como director de la segunda unidad de 'El inocente' cuando Oriol Paulo ( 'Los renglones torcidos de Dios' ) propuso su nombre a los productores de 'La niña de la comunión': «Tuvimos una conversación y empezamos a escribir un tratamiento con Alberto Marini , que nos llevó a acabar rodando mi primer proyecto en casa».

'La niña de la comunión' nos hace viajar a una España en la que confluyen las referencias a los años 80 (el auge de Sabrina Salerno , el anuncio de Farala) y 90 (la música de Chimo Bayo ). Tras una noche de fiesta, Sara ( Carla Campra ) se encuentra a una muñeca vestida de comunión en medio del bosque. Desde ese momento, tanto ella como sus amigos empezarán a tener extrañas visiones. La película bebe de unos referentes muy claros pero también se adivina en ella la intención de escapar de los lugares comunes del cine de terror: «Lanzamos un montón de referentes que nos apetecían a todos al principio. Queríamos hacer una película de género en la que la gente se sintiera en un mundo reconocible por una serie de referentes que te pueden llevar a 'Annabelle' o a 'The Ring' , pero el reto auténtico era trasladar toda esa iconografía que pertenece más al cine americano o japonés a nuestra cultura . Traerla aquí y usar referentes que a lo mejor la gente joven no conoce tanto pero que también hace disfrutar a una generación como la mía que creció con el anuncio de Farala».

Durante los primeros compases de la película se puede sentir la presencia de un terror muy real, el de un suceso que sacudió a la España de comienzos de los 90. « En las primeras escrituras de guion hablamos muchísimo del caso de las niñas de Alcàsser . Hubo versiones en las que entrábamos más en ese universo pero después decidimos que la película no tenía que ir sobre eso pero era un matiz más pero que no tenía que tomar tanta presencia», recuerda García. El diseño del monstruo es obra de David Martí y Montse Ribé , los maquilladores ganadores del Oscar por el 'El laberinto del fauno' : «Yo tenía muy claro que quería hacer maquillaje de efectos especiales clásicos. Es una película que pasa en los 80 y quería tirar de esos referentes al máximo posible. El objetivo básico era buscar un personaje que diera grima. Obviamente fue un proceso de descarte de bocetos y de diseños conceptuales que me fueron mandando David y Montse y al final encontramos la que más nos funcionaba. Realmente, la primera vez que la criatura apareció en el set daba tan mal rollo a la gente que pensé que habíamos acertado ».

'La niña de la comunión' está dando a Víctor García las mejores críticas de su carrera como cineasta pero el catalán asegura que hace tiempo que dejó de preocuparse por las opiniones de la prensa. « Las críticas negativas me han afectado pero también me han ayudado a tener mucha más confianza en mí mismo de la que tenía antes . Cuando hice 'Hellraiser: Revelations' , toda la gente dijo que era una basura. A nadie parecía importarle que hubiéramos rodado esa película con solo 300.000 dólares en 12 días», recuerda.

La nueva reina del grito del cine español

Víctor García reconoce que la búsqueda del personaje central fue mucho más sencilla de lo que esperaba: «Llegaron muchas audiciones para el personaje de Sara pero, cuando vi la de Carla, ya tenía claro que teníamos protagonista». Aunque lleva en la industria desde que solamente tenía ocho años, el nombre de Carla Campra (Barcelona, 1999) está más vigente que nunca gracia a títulos como 'Verónica' , 'Feria: La luz más oscura' o 'Sagrada familia' . La actriz asegura que haber encadenado tantos proyectos de género ha sido algo casual: «Estoy contenta porque me encanta rodar terror y thriller pero no es algo que yo haya buscado. También estuve en 'Señoras del hampa' , que era comedia, y ahora voy a estrenar 'La manzana de oro' , de Jaime Chávarri . Me gustaría tocarlo todo porque disfruto una barbaridad trabajando».

En 'La niña de la comunión', Campra tuvo que rodar algunas subacuáticas que habrían significado un verdadero reto para cualquier otra actriz, pero no para ella: «Antes de 'Feria' estuve dos meses haciendo clases de apnea. Se me quedé mucho de eso y aquí hacía cierta falta en algunos momentos. Por suerte tenía un poco de esa técnica para controlar la respiración y no se me hizo tan duro». Otro de los retos de la película fue tener que enfrentarse cara a cara con el monstruo del título: «Hay una escena en la que me tiene que abrazar y fue muy incómodo. Aunque sabes que hay una persona dentro, la actriz se lo tomaba tan en serio que se convertía en ese monstruo y daba un poco de 'yuyu' ».

Carla reconoce que no conocía todas las referencias a los años 80 y 90 que maneja la película, pero eso no fue ningún obstáculo para ella porque «aunque cambie el contexto, los problemas son los mismos. Eso sí, tuvimos profesores que nos enseñaron a bailar como en aquella época. Entonces no se movía tanto el culo como ahora ». Su personaje de Sara le ha ayudado, como todos los demás que ha interpretado, a conocerse mejor a sí misma: «En realidad, todos los personajes nacen de uno mismo. Tú interpretas la vida y las circunstancias de otra persona pero desde lo que tú conoces. Los personajes que interpreto me cambian constantemente porque me hacen conectar con cosas que tengo escondidas o que no conozco. Para mí este trabajo es muy terapéutico porque, a través de mis personajes, me enfrento a situaciones que ni yo misma sé gestionar y ellos me enseñan a resolverlos ».

'La niña de la comunión' llega a los cines el 10 de febrero.