El verdadero motivo por el que Thanos quiere destruir la mitad de la Galaxia

Actualizado 27/04/2019 a las 01:50

[Este texto está libre de spoilers #Don'tSpoilTheEndgame]

Thanos llegó al Universo Cinematográfico Marvel (MCU) –con «Vengadores: Infinity War», dirigida por los hermanos Russo– para convertirse en la peor pesadilla de los seguidores del universo creado por Stan Lee. El personaje ideado por el escritor y artista Jim Starlin ha atormentado a los Vengadores superhéroes desde su primera aparición en «The Invincible Iron Man # 55», publicado en febrero de 1973. A lo largo de estos 45 años, Thanos ha demostrado ser uno de los villanos más poderosos tras enfrentarse a grandes héroes como los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia, los Cuatro Fantásticos o los X-Men.

De entre todos los enfrentamientos que ha protagonizado y las castástrofes que ha intentado provocar, los hermanos Russo eligieron su obsesión por conseguir las seis Gemas del Infinito –registrada en la novela gráfica «The Infinity Gauntlet»– para presentarlo oficialmente a los aficionados del MCU (aunque ya había aparecido brevemente en «Guardianes de la Galaxia» así como en las escenas postcréditos de las dos primeras entregas de «Los Vengadores»). Lo que se le olvidó comentar es que esa no es la primera vez que intenta recolectar (en los cómics) y que lo hace para impresionar a Muerte.

Sí. Thanos está colado por la Muerte desde que la vio por primera vez. Fue en un templo de la Muerte abandonado en Titán, su planeta natal. El entonces joven titán vivía una adolescencia complicada. Pese a ser un eterno, nació con una variación genética (el síndrome Deviant), el culpable de que comparta la apariencia física de la raza de los primos Eternos. Esto hizo que tanto sus padres (Mentor y Sui-San) y su hermano Starfox le dieran de lado; incluso su propia madre intentó asesinarlo al descubrir su mutación. Los Eternos son demasiado clasistas con aquellos que, a diferencia de ellos, no son físicamente perfectos.

No solo su familia no le trató bien. Thanos creció como un joven tímido (y pacífico) acosado por las inseguridades que su familia le habían creado. Le costó hacer amigos, y para cuando los tuvo, vio cómo estos eran devorados (literalmente) por lagartos. Fue en ese momento, al vengar la muerte de sus amigos, cuando descubrió lo que realmente le gustaba hacer. Tras este incidente, siguió matando por placer. Sus víctimas fueron inocentes compañeros de clase. Pero eso no fue lo peor. Thanos, en «Thanos Rising», torturó hasta la muerte a su propia madre.

Para entonces ya había coincidido alguna vez con Muerte, quien le instruyó como nihilista y le enseñó las artes oscuras creando así un fiel «escudero» que haría todo lo que estuviese en su mano por conquistarla, incluso destruir a la mitad del universo. Asesinó a cualquiera que se interpusiera en su camino, mató a sus amantes (que no eran pocas) y los hijos que había tenido con ellas, incluso destruyó su propio planeta. Pero no era suficiente. Muerte se había dado cuenta de que no existía un equilibrio entre vivos y muertos, que el número de personas con vida es mucho mayor que el de fallecidos.

Ella quiere el equilibrio y él quiere conseguirlo. Para ello, reune las seis Gemas del Infinito. Pero no una vez, lo consigue dos veces y es la segunda, la del Guantelete, la que hemos podido ver en la gran pantalla (y no vamos a revelar demasiados detalles sobre qué sucede después porque «Vengadores: Endgame» ya está en las salas de cine). Como os habéis podido iamginar, Muerte es calculadora y manipuladora, además de poco habladora. Tras haber conseguido todas y cada una de las Gemas del Infinito para entregárselas a su amada, esta le concedió un trono a su lado, pero seguía sin dirigirle la palabra. Para hablar con Thanos, Muerte utilizaba a una especie de mutante mitad rata-mitad humano.

Pero el drama no termina aquí. En esta «tierna» pareja hay terceras personas. Al sentirse rechazado, Thanos crea a Terraxia, una mujer que se parece y actúa como él, para poner celosa a Muerte. «Es todo lo que tú no eres», le dice. Sin embargo, su creación no cumple su función y termina siendo abandonada en mitad del espacio, donde muere debido a la falta de oxígeno. Quien sí que tiene motivos para estar celoso es Thanos, y de ¡Deadpool! Sí, el superhéroe más gamberro de Marvel.

Mientras se tambaleaba entre la vida y la muerte en sus días en el Arma X, el espectro de la Muerte se presentó junto a él, observándolo. Deadpool se quedó pasmado y fascinado por la presencia del esqueleto que pretendía perseguirle durante sus últimos días con vida. Sin embargo, Muerte pareció –sorprendentemente– corresponder sus sentimientos. Fue entonces cuando Thanos intervino y, motivado por los celos, le maldijo con la inmortalidad. Según se explica en «Deadpool vs. Thanos», es Deadpool quien se da cuenta de cómo Muerte le ha manipulado y acusa a su rival de haber hecho lo mismo así que el desvergonzado superhéroe se decanta por vivir una vida lejos de ellos.