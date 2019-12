«La verdad»: Duelo de estrellas en la intimidad

Actualizado 27/12/2019 a las 02:47

«Cuando diga esto la gente me va a odiar», le decía Catherine Deneuve al director Hirokazu Koreeda mientras leían juntos el guion de «La verdad», la primera película que el japonés rueda fuera de su país. Deneuve, musa y diva del cine francés, se terminó por prestar a todo lo que le exigió el premiado cineasta. Incluso representar la imagen de una altiva actriz que vive en una burbuja alimentada por los aplausos del pasado y por los pelotas del presente. Un personaje que, para todos, incluida su compañera de rodaje JulietteBinoche, se parece demasiado a la real, aunque la veterana actriz llegó a decir en la rueda de prensa de Cannes que no se le parecía en nada. Después, en su periplo por España, Koreeda confirmó que alguna de las frases que ella le había soltado las introdujo en el guion. Frases como «ahora mismo en Francia no hay ninguna actriz que haya heredado mi ADN», que dan buena cuenta del magnífico personaje que Deneuve se ha creado en la vida real.

Más allá de la absorbente figura del director, «La verdad» se erige como un melodrama entre madre e hija aderezado con toques de comedia. Todo comienza con el regreso a casa del personaje de Binoche con la excusa del lanzamiento de un libro biográfico sobre la gran actriz. La hija, una guionista que dejó atrás su país cansada de vivir a la sombra de su madre, vuelve ahora junto con su marido americano (Ethan Hawke) y su hija. Y lo que se encuentra es una biografía más parecida a una novela de ciencia ficción que al relato de vida de su madre, que sigue absorta en los flashes de un pasado donde apenas hay sitio para recordar que tuvo una hija.

Cuando se apaga el aplauso

Una vez apagados los flashes, en el estruendoso silencio del hogar en soledad, el personaje de Deneuve sobrevive a base de idealizar un pasado que su hija se empeña en recordar menos glorioso. Un sensación que Koreeda, director de 14 filmes, conoce de primera mano. «No puedo pensar en qué será de mí cuando deje de ser popular. No puedes trabajar bien si estás preocupado por ese tipo de cosas», defendió el cineasta en una entrevista conABCen el Festival de San Sebastián.

El ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes por su anterior título, «Un asunto de familia», ha salido de su zona de confort para sumergirse en la «experiencia» de rodar fuera de casa. Siempre educado y reflexivo, el nipón se relaja para contar que lo único que le costó entender de la cultura francesa fue la «costumbre» de librar los fines de semana. Koreeda, que durante todo el tiempo de rodaje contó con un traductor pegado a su oreja, asegura que no tuvo problemas para grabar en Francia porque todos «hablan el idioma del cine». Y para reflejar cómo se sentía, se dio el lujo de introducir el personaje de Ethan Hawke como el yerno que no se entera de nada de lo que pasa entre su mujer y su suegra porque no sabe decir en francés ni «brioche».

Ni el idioma ni la distancia han impedido a Koreeda, uno de los cineastas con mayor sensibilidad, filmar una historia puramente francesa: «Me lo tomo como un cumplido, aunque mi objetivo único fue sacar el mayor partido al atractivo de Catherine Deneuve», reflexionó sobre la actriz, que se recupera del ictus que sufrió hace varias semanas.