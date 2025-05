Venecia, de ciudad fantasma por el Covid a escenario ideal para cineastas

Venecia es una ciudad fantasma, al igual que todos los centros históricos de las grandes ciudades. Sin turismo, cierran los negocios y Venecia, que se prepara con el objetivo de celebrar en marzo el 1.600 aniversario de su fundación , es una ciudad ... triste. Toda Italia entró este lunes en zona amarilla , es decir, se han relajado las medidas contra el coronavirus y ya no hay regiones en zona naranja o roja. Pero en los centros históricos, sin turistas y con muchas personas haciendo teletrabajo, se cierra un alto porcentaje de bares, restaurantes y tiendas de souvenir. En particular, en el escenario de la ciudad más bella del mundo cae el telón del silencio . En la Plaza de San Marcos dos de cada cinco tiendas apagaron las luces, bajaron las persianas y ya no abrirán. La última es la histórica tienda de cristal de Murano Ars Cenedese, que se encontraba en la plaza desde la década de 1960. «El 90% de los clientes son estadounidenses y mantener el lugar no era rentable», explica la empresa al diario «La Stampa». En la plaza de San Marcos , que Napoleón definió como «el salón más bello de Europa», el costo de los alquileres tiene una media de 10 mil euros por arco (los metros de fachada equivalente a la anchura de cada arco de la plaza). Seis de cada diez restaurantes permanecerán cerrados.

El cierre de Hollywood amenaza con vaciar los cines del resto del mundo El café Florian, una institución en Venecia (se abrió en el año 1720 y no ha podido celebrar su 300º aniversario), seguirá cerrado. « Mantenerlo abierto implica un gasto diario de 10.000 euros y, solo con los clientes venecianos, en un día no podríamos ganar más de 500-600 euros», ha explicado Marco Paolini, director de Sacra, la empresa que gestiona el histórico local. Solamente por el alquiler paga 900.000 euros al año. En la calle se quedan sus 70 trabajadores (100 en alta estación turística). Paolini precisa que a causa del coronavirus han perdido ya 6,5 millones de euros y han recibido una ayuda económica del gobierno de 140.000 euros . Photocall de Georgina Rodriguez este pasado septiembre durante el festival de Venecia celebrado durante la pandemia EFE Parece ya la prehistoria el tiempo de la invasión de turistas, cuando más de 20 millones de personas procedentes de todo el mundo llenaban sus calles en las cuatro estaciones. Suena a ficción cuando existía la necesidad de los torniquetes frente al puente de Calatrava para dirigir el tráfico peatonal. Un plató de 1600 años de historia Este escenario lleno de silencio y vaciado de turistas es ideal para los cineastas. Tom Cruise aprovechó la tranquilidad de los canales venecianos para el rodaje del séptimo film de Misión Imposible . Muchas películas se rodaron aquí en el pasado: Cabe recordar la clásica película de terror de 1973 de Nicolas Roeg, «Don’t Look Now», con Julie Christie y Donald Sutherland, o la persecución en góndola de Roger Moore en «Moonraker», sin olvidar a Daniel Craig, un James Bond posterior en «Casino Royale ». Durante 11 meses de pandemia, se han realizado 205 pequeñas producciones, incluidos anuncios de televisión, así como 12 producciones de mediano y gran nivel. Eso solo ha representado un goteo de personas para dar oxígeno en las arcas de algunos hoteles y restaurantes. Pero no es nada comparado con la afluencia habitual de turistas, con una media diaria de 54.000 personas, que en tiempos previos al Covid invadían la ciudad de los canales. Venecia fue siempre una ciudad alegre. En tiempos duraban meses sus carnavales. Hoy existe nostalgia del pasado. La joyería Boncompagni de Daniele Sacchi es, junto a una tienda de ropa, la única actividad abierta bajo los edificios de las Procuradurías dispuestos alrededor de la plaza de San Marcos: «Mi abuelo contaba que aquí, incluso en la guerra se bailaba», dice hoy Sachi al periódico local «Il Gazzettino». Venecia hizo del turismo su principal fuente de sustento y riqueza. Antes del Covid había lamentos entre los venecianos por el descontrol de la afluencia turística. Hoy se añoran los beneficios que dejaban, mientras la incertidumbre planea en el futuro de esta frágil y bellísima ciudad, patrimonio de la Humanidad.

