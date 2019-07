¿Vacaciones en casa? Diez películas que demuestran que irse de viaje es un infierno

La cabaña en el bosque (2012) Escena de La cabaña en el bosque, con Chris Hemsworth

Cinco estudiantes universitarios se preparan para pasar el fin de semana en una cabaña situada en un remoto bosque y sin medios de comunicación con el exterior. En el sótano encuentran una extraña colección de recuerdos; entre ellos, un diario que habla de la antigua familia que ocupó la casa. Mientras tanto, un par de técnicos en una planta industrial se están preparando para una operación desconocida. Están filmando a los jóvenes con cámaras ocultas y a través del diseño de la cabaña, el uso de sofisticados controles ambientales y la liberación de drogas en el aire, los técnicos manipulan el medio ambiente asemejándolo a un arquetipo de terror.

Vicky Cristina Barcelona (2008) Escena de Vicky Cristina Barcelona

Una de las grandes películas de Woody Allen en este siglo también tiene un verano un tanto desastroso. Vicky (Rebecca Hall) y Cristina (Scarlett Johansson) son dos jóvenes norteamericanas que van a Barcelona a pasar unas vacaciones. Vicky es sensible, racional y tiene intención de casarse; Cristina es apasionada y busca aventuras emocionantes; en realidad, no sabe muy bien lo que quiere, pero sabe perfectamente lo que no quiere. En Barcelona, ambas se ven envueltas en una relación poco convencional con Juan Antonio (Javier Bardem), un conocido pintor vinculado sentimentalmente a su tempestuosa exmujer María Elena (Penélope Cruz).

Desafío total (1990) Escena de Desafío total

Las vacaciones de Arnold Schwarzenegger son un tanto diferentes en «Desafío total». Se trata de un tipo de vacaciones virtuales en las que nada termina por salir bien. Bien, vayamos a la sinopsis: La Tierra, año 2084. Doug Quaid, un hombre que lleva una vida tranquila, vive atormentado por una pesadilla que todas las noches lo transporta a Marte. Decide entonces recurrir al laboratorio de Recall, una empresa de vacaciones virtuales que le ofrece la oportunidad de materializar su sueño gracias a un fuerte alucinógeno, pero la droga hace aflorar a su memoria una estancia verdadera en Marte cuando era el más temido agente del cruel Coohagen.

Nosotros (2019) La familia protagonista de Nosotros

Jordan Peele, director y guionista de «Déjame salir», firma su segunda película con una propuesta radical en la que una familia de vacaciones vive un verdadero infierno. Todo ello en un maravilloso entorno de playa, feria y lujo... Pero la cosa acaba mal. Esta es la sinopsis: Adelaide Wilson es una mujer que vuelve al hogar de su infancia en la costa junto a su marido, Gabe, y sus dos hijos, para una idílica escapada veraniega. Después de un tenso día en la playa con sus amigos, Adelaide y su familia vuelven a la casa donde están pasando las vacaciones. Cuando cae la noche, los Wilson descubren la silueta de cuatro figuras cogidas de la mano y en pie delante de la vivienda. "Nosotros" enfrenta a una entrañable familia estadounidense a un enemigo tan insólito como aterrador.

Infierno azul (2016) Escena de Infierno azul

El español Jaume Collet-Serra dirige a Blake Lively en un angustioso thriller ubicado a unos metros de la costa. Nancy (Blake Lively) es una joven que trata de superar la pérdida de su madre. Un día, practicando surf en una solitaria playa mexicana se queda atrapada en un islote a sólo cien metros de la costa. El problema está en que un enorme tiburón blanco se interpone entre ella y la otra orilla.

Funny Games (1997 y 2007) Escena de Funny Games (2007)

Michael Haneke firmó en 1997 una de las aventuras veraniegas más angustiosas que se recuerden. Una historia inolvidable y tétrica que volvió a rodar, plano a plano, en 2007. Quién haya visto la película no podrá dormir con su familia en una casa aislada cerca del agua sin establecer un plan de escape. La sinopsis: Anna, Georg y su hijo Georgie van a pasar las vacaciones a su bonita casa a orillas de un lago. Sus vecinos Fred y Eva han llegado antes que ellos. Las dos parejas quedan para jugar al golf al día siguiente. Mientras padre e hijo preparan el velero, Anna prepara la cena. De repente, Peter, un joven muy educado que se aloja en casa de los vecinos, se presenta para pedir que le presten algunos huevos porque a Eva no le queda ninguno. De repente, Anna se pregunta cómo ha podido entrar en la casa. El joven le explica que Fred le ha enseñado un agujero que hay en la cerca. A partir de ahí se suceden unos acontecimientos, de apariencia normal, que devienen en la más pura ultraviolencia.

Hostel (2005) Escena de Hostel

Paxton y Josh, dos jóvenes universitarios norteamericanos, recorren Europa con sus mochilas y con Oli, un islandés que se les une por el camino. En Amsterdam conocen a un joven que les dice que en cierto lugar de Eslovaquia están las chicas más guapas que puedan imaginar. Así que los tres viajan en tren hasta Eslovaquia, donde conocen a Natalya y Svetlana, dos exóticas bellezas por las que se dejan atraer para acabar atrapados en un siniestro y tenebroso hotel. Lo que ocurre dentro solo se explica como un baño de sangre y vísceras.

Las vacaciones de una chiflada familia americana (1983) Escena de Las vacaciones de una chiflada familia americana (1983)

Este exótico título solo lo conocen unos cuantos elegidos, pero quienes la han disfrutado saben que se trata de una extravagancia única. Además, es la única comedia de esta lista (aunque hay varios golpes de humor en las anteriores). La sinopsis reza así: un típico matrimonio estadounidense, que tiene dos hijos, prepara minuciosamente unas vacaciones en el parque temático de Walley World (California), tratando de evitar así cualquier contratiempo. Sin embargo, nada más llegar a su destino empiezan a sucederse toda clase de problemas, de modo que las soñadas vacaciones se convierten en una auténtica pesadilla.

Las colinas tienen ojos (1977 y 2006) Escena de Las colinas tienen ojos

Uno de los clásicos de Wes Craven que tuvo su remake en 2006. La película tiene una moraleja excepcional para cualquiera que vaya a hacer un viaje en coche: no te salgas de la carretera principal a no ser que sepas por dónde vas. Camino de California para un viaje de vacaciones, una típica família de clase media norteamericana sufre una avería en medio del desierto (por no haber hecho caso y coger un «atajo»). A partir de ese momento, el viaje se tornará un calvario para ellos, intentando sobrevivir a una siniestra familia de caníbales...

Midsommar (2019) Escena de Midsommar

Después de Hereditary, el director Ari Aster estrena este 26 de julio «Midsommar». Una pareja estadounidense que no está pasando por su mejor momento acude con unos amigos al Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Lo que comienza como unas vacaciones de ensueño en un lugar en el que el sol no se pone nunca, poco a poco se convierte en una oscura pesadilla cuando los misteriosos aldeanos les invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas.