El tuit viral de Jim Carrey contra Donald Trump

Jim Carrey se ha sumado a la lista de actores que, en estos días de cuarentena, no han querido cortarse a la hora de criticar la gestión del presidente americano, Donal Trump. Si la semana pasada era Robert De Niro quien, durante una entrevista en la BBC, atacaba duramente al presidente americano por su lentitud a la hora de atajar la crisis sanitaria, ahora es Carrey el que, utilizando la mofa como arma principal, no ha dudado en burlarse del líder estadounidense a través de un tuit que se ha convertido en viral.

En su mensaje, Jim Carrey aprovecha un discurso en el que Trump critica a Barack Obama y se graba tosiendo en la cara al regidor norteamericano, además de colocarle un pañuelo usado sobre el rostro. El mensaje, que acumula más de doscientos mil «likes», ha sido alabado y criticado por diferentes sectores, algunos de los cuales ponen de relieve el mal gusto del actor. Otros, sin embargo, apoyan la burla de Carrey y critican la gestión del presidente americano:

Precisamente hace unas semanas era el actor Brad Pitt quien se mofaba de Donald Trump, aunque en esta ocasión lo hacía en el programa enemigo nº1 del presidente, «Saturday Night Live», en el que se puso en la piel del doctor Anthony Fauci, el médico especializado en inmunología que ha estado al frente de la crisis del coronavirus en EEUU, y puso en entredicho algunas de las declaraciones más polémicas de Trump sobre la pandemia.

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHomepic.twitter.com/LYemNAWaAT