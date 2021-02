La traumática escena de sexo con Antonio Banderas que hizo llorar a Salma Hayek «Me negaba a quitarme la toalla que llevaba puesta. Ellos intentaban hacerme reír para que me relajara. Pero cuando me la quitaba a los dos segundos empezaba a llorar de nuevo», ha reconocido la actriz sobre la secuencia de 'Desperado'

Play Cine Madrid Actualizado: 17/02/2021 10:24h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Parece casi imposible hacer llorar a Salma Hayek, una mujer con carácter que ha impulsado su carrera en Hollywood labrándose un nombre y una reputación intachables. Sin embargo, la actriz no fue capaz de permanecer impasible en 1995, cuando coincidió por primera vez en una película con el español Antonio Banderas.

Durante el rodaje de 'Desperado', dirigida por Robert Rodríguez, emplazaron a Hayek, una novata por aquel entonces, a grabar una escena de sexo para la que no se sentía preparada en aquel momento de su carrera. La idea era conseguir más financiación para la película, la secuela estadounidense de 'El mariachi', del propio Rodríguez.

«Cuando íbamos a empezar a rodar, comencé a llorar porque no sabía si podía hacerlo. Estaba muy asustada», ha reconocido la actriz en el programa 'Armchair Expert'.

Desperado Más información

« Una de las cosas que más me asustaban era Antonio. Por supuesto él fue un absoluto caballero y muy majo conmigo. De hecho, seguimos siendo muy amigos. Pero él era demasiado libre. Eso era lo que más miedo me daba. No había visto nada igual. Así que cuando comencé a llorar el me dijo que eso le hacía sentirse muy mal. Y yo, mientras tanto, totalmente avergonzada porque no podía parar de hacerlo», ha afirmado Salma Hayek.

Aunque Banderas y Robert Rodríguez intentaron que la actriz se sintiera lo más a gusto posible, Hayek ha confesado que todavía recuerda esa escena como una de las más traumáticas de su carrera. «Yo me negaba a quitarme la toalla que llevaba puesta. Ellos intentaban hacerme reír para que me relajara. Pero cuando me la quitaba a los dos segundos empezaba a llorar de nuevo. Al final logramos terminar la escena. Hicimos lo mejor con lo que podíamos hacer entonces», ha asegurado.

La experiencia fue muy dura, sobre todo porque Hayek no podía evitar imaginarse la reacción de su familia al ver la escena. «Otra de las cosas en las que más pensaba era en mi padre y en mi hermano. En lo que iban a pensar cuando vieran la película. Los hombres no tenéis que pasar por esto. Si un chico enseña algo en una película su padre va a gritar orgulloso diciendo que es hijo suyo», ha criticado la intérprete. Y, aunque fueron a ver la película que hizo que Salma Hayek entrara por la puerta grande en Hollywood, cuando llegó la escena íntima la actriz les obligó a salir de la sala de cine.