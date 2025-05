Timothée Chalamet desborda Venecia: «Creo que el colapso social está en el aire, huele a eso»

La experiencia de un amor caníbal une de nuevo al director italiano Luca Guadagnino con el actor de ‘Call me by your name’, Timothée Chalamet , en la cinta ‘Bones and All’. El equipo se reunió con la prensa en el Lido antes del estreno mundial en el festival de Venecia .

Este ‘On the road’ caníbal cuenta la historia de dos adolescentes que se conectan por el sabor de la carne con un reparto estelar que incluye a Mark Rylance, André Holland y Chloë Sevigny . La película está basada en la novela del mismo nombre de Camille DeAngelis. «Es una profecía de la situación de la sociedad», dijo Chalamet a los medios antes de admitir su deseo de volver a trabajar con el cineasta italiano. «Me moría por repetir con Luca. [Cuenta una historia] en el Medio Oeste estadounidense en los años 80, y sobre personas que están privadas de sus derechos de todas las formas posibles».

La libertad fue el gran tema de la conferencia de prensa porque Chalamet expresó públicamente que ser joven ahora tiene la presión añadida de las redes sociales. «No sé cómo era ser joven en el pasado, pero sí puedo decir lo que significa ser joven ahora y hablo por mi generación cuando digo que se nos juzga intensamente . Crecer con la avalancha de las redes sociales es devastador, y para mí es un alivio interpretar a personajes que luchan contra un dilema interno sin la posibilidad de acceder a Reddit, Twitter, Instagram o TikTok para averiguar dónde encajan».

Timothée Chalamet en Venecia AFP

El filme cuenta la historia de Maren (Taylor Russell) y Lee (Chalamet), dos insólitos compañeros que se unen después de un abandono paterno. A medida que avanzan por el país, su pulsión compartida por alimentarse de carne humana y su lucha por entender la inmoralidad de su deseo los empuja a los márgenes de la sociedad. «Todo el mundo necesita su tribu, y durante la pandemia mucha gente se sintió aislada porque no había contacto social. Eso nos ayuda a entender a estos personajes. La narración es una crítica a los seres narcisistas hambrientos de atención. Siento una gran angustia por la vida que le espera a mi hermano pequeño, que está creciendo en ese mundo. Me da mucho miedo ese mundo porque no sé si en el futuro sabremos encontrar el camino hacia la brújula interior. Las redes nos lo están poniendo muy difícil. Creo que el colapso social está en el aire, huele a eso , y, sin ser pretencioso, espero que las películas importen para que abramos los ojos»’.