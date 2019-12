Terelu Campos es solo la última: los rostros del cine y la tele que han sido acosados por sus fans

Actualizado 22/12/2019 a las 00:54

En ocasiones, ser un personaje público puede llegar a ser más peligroso de lo que parece. Hace unos días, la presentadora de televisión Terelu Campos denunció en «Viva la vida» que un fanático profirió severas amenazas contra ellas hace algunos años. «Esta persona me escribía y me amenazó con que me iba a violar. Me dijo que iría a la cárcel por ello, pero que le merecería la pena», aseguró la también extertuliana de «Sálvame».

En el mismo espacio, su compañera Irene Rosales también denunció hechos similares, aunque no tan graves como los relativos a Terelu. «Me enviaban amenazas mediante mensajes escritos, a través de dos cabinas de teléfono ubicadas en dos puntos diferentes de Madrid», refirió la colaboradora. Aunque no son las únicas que tienen que lidiar con esta lacra: el reconocido creador Michael Hirst, artífice de series tan exitosas como «Vikingos» y «Los Tudor» también ha sido amenazado de muerte por los seguidores más radicales de la serie, después de que se filtrase la muerte de un protagonista de «Vikingos». Por no entrar en «spoilers» gratuitos, el nombre del personaje en cuestión no se mencionará en esta noticia [aunque puedes saber de quién se trata pinchando aquí].

El acoso por parte de los seguidores también ha afectado a rostros de lo más conocidos de la televisión, como Ana Rosa Quintana e Isabel Pantoja, que incluso tuvo que solicitar una orden de alejamiento de un hombre que se obsesionó con ella hasta el punto de llegar a enviar misivas a la tonadillera pidiéndole que formaran una familia juntos. Orden de alejamiento que también tuvo que pedir la actriz y modelo Paris Jackson, hija de Michael, después de que un acosador pernoctase durante varios días en la puerta del estudio en el que se encontraba grabando.

Situaciones turbias

Por su parte, el colaborador de «Sálvame» Kiko Hernández, también presentador del formato «Mejor llama a Kiko», se tuvo que cambiar de casa, después de recibir varias llamadas amenazantes de un hombre que llegó a presentarse en su vivienda con un machete. Algo parecido a lo que le sucedió a Madonna, que una noche descubrió a un hombre en su casa y que incluso amenazó con matarla si no se enamoraba de él. Por fortuna para la artista, consiguió escapar y el acosador fue sentenciado a diez años de cárcel. En prisión también terminó un hombre obsesionado con la actriz y cantante Selena Gómez y que llegó a enviar a la joven un ramo de flores con forma de pene. A Hillary Duff, por su parte, un hombre, que incluso había planeado matarla, la amenazó con suicidarse si no quedaba con él.

No es ajena a este tipo de situaciones la presentadora Paula Vázquez, que se enfrentó a una gran oleada de insultos y odio por parte de varios radicales en 2017. «¿Qué tal si te metemos gasolina por el coño y te prendemos fuego?», llegaron a decirla en redes sociales. Por redes sociales también han sido acosados otros rostros conocidos de la televisión, como Soraya Arnelas, Bertín Osborne, Paula Echevarría, Jaime Cantizano, Dafne Fernández, Laura Escanes y la estrella internacional Miley Cyrus.

Los casos de Sara Casasnovas y Paco González

Aunque dos de los casos más graves, sin duda, los han vivido la actriz Sara Casasnovas y el presentador Paco González. La primera, conocida por su paso por series como «Amar es para siempre», «Hospital Central» y «El comisario», fue atacada por un ciudadano alemán: Arndt Mayer, que intentó acabar con su vida. En junio de 2009 la actriz salía del Teatro Reina Victoria de Madrid, donde protagonizaba «La noche de la iguana» de Tennessee Willliams y Meyer se ocultó y la disparó con una ballesta, aunque marró en su empeño. Para tratar de justificarse, el hombre aseguró que estaba «harto» de que Casasnovas no respondiese a sus cartas y que por ello, intentó asesinarla. Mayer fue condenado a ocho años de prisión y cuando salió de la cárcel, fue deportado a Alemania.

Situación parecida a la que tuvo que enfrentarse el veterano periodista Paco González. El presentador de «Tiempo de juego» en COPE es un rostro también conocido de la televisión (ha comentado eventos deportivos en Telecinco y presentó el programa «Maracaná 06» en Cuatro) y también tuvo que vivir el lado más amargo de la fama hace algunos años, cuando Lorena Gallego, trabajadora de una clínica dental y que estaba obsesionada con el presentador, intentó asesinar a la mujer y a la hija de González en compañía de su amigo Iván Trepiana. Afortunadamente no lo consiguieron y ambas sobrevivieron al ataque, por el que la mujer fue condenada a veinte años de internamiento en un centro psiquiátrico.