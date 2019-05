«Star Wars: El ascenso de Skywalker» muestra la primera imagen de Carrie Fisher

Actualizado 28/05/2019 a las 12:37

«Star Wars: el ascenso de Skywalker» es uno de los títulos más esperados de 2019, pero también uno de los que menos sabemos. J.J. Abrams ha vuelto a envolver de misterio el rodaje de la película que concluirá una historia que nos ha estado contando durante los últimos 40 años. Una que comenzó en los años 70 con George Lucas apostando por una space-opera con actores desconocidos que terminaría siendo el origen de una de las sagas más vitoreadas.

Desde que se planteó la nueva trilogía que comienza con «El despertar de la Fuerza» (2015), Disney lo tenía claro. Cada una de las tres películas que la compondrían, tendría un protagonista reconocido por sus seguidores. La primera entrega estaría centrada en Harrison Ford; la segunda en Mark Hamill; y la tercera y última en Carrie Fisher. Pero la muerte de la actriz que daba vida a Leia pilló por sorpresa a todos y desbarató los planes.

J.J. Abrams se negó a recrear al personaje digitalmente, pero sí que accedió a reutilizar cortes que no habían usado del rodaje de «El despertar de la Fuerza» y «Los últimos Jedi» para poder darle un final al personaje. Pero no solo se despedirá de la franquicia, lo hará junto a su hija de la vida real, Billie Lourd. Recordemos que ambas compartieron varias secuencias en el rodaje de «Star Wars: El Despertar de la Fuerza» (2015), material que hasta ahora no se ha publicado.

La primera imagen de Carrie Fisher en «El ascenso de Skywalker» -VANITY FAIR

«Es difícil incluso hablar de eso sin sonar como si fuera una especie de tontería espiritual cósmica, pero sentí que de repente habíamos encontrado la respuesta imposible a la pregunta imposible. Hay momentos en los que Carrie y Billie hablan y se tocan. Realmente siento que hay un elemento extraño, espiritual. Parece que Carrie hizo que sucediera de esta manera, porque de alguna manera funcionó. Y nunca pensé que lo haría», mencionó J.J. Abrams a Vanity Fair.

El director asegura que tuvo que reescribir el guion de «El ascenso de Skywalker» para poder incorporar el material eliminado que Fisher rodó en las precuelas: «Al principio me encargué personalmente de que en ninguna de esas nuevas escenas apareciera Billie Lourd, que interpreta a una teniente de Leia. No quería que se sintiera incómoda. Pero fue ella misma la que me dijo que quería estar en esas nuevas escenas con su madre. Que quería que cuando tuviera hijos pudieran verla con su abuela. Que ella quería volver a verla».

Desde ese momento, Abrams comenzó a trabajar con todo el equipo para conseguir, gracias a diferentes efectos especiales, que hablaran entre ellas y se tocaran como si Carrie Fisher siguiera viva. «Cuando finalmente rodamos esas escenas, Billie Lourd se emocionó varias veces y tuvimos que parar. Pero es normal, fue muy duro», afirma, mientras insta a los seguidores de la saga a disfrutar del instante y dejar de lado los efectos.