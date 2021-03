'Snyder's Cut': La resurrección de los superhéroes de DC Con la cámara lenta por bandera, Zack Snyder retoma su montaje de 'Liga de la justicia', cuyas cuatro horas se podrán ver en HBO desde este jueves

La idea de la resurrección surge a pecho descubierto en 'Liga de la Justicia' de Zack Snyder, que elige, curiosamente, estrenarla casi al comenzar la Semana Santa. HBO estrena la versión del director fetiche de Warner, que abandonó el proyecto de DC por la falta de confianza de los productores y para atender a su familia tras el suicidio de su hija.

En esta nueva versión de cuatro horas se apuesta por la redención de los personajes, donde la mayoría, incluso el realizador, recibe una segunda oportunidad. El esperadísimo 'Snyder's Cut' (el nuevo montaje de la película) va a ser aclamado por las ansiosas hordas sedientas de epopeyas de superhéroes. No se cansan ni de lo que es repetido porque, en este filme, Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman y otras estrellas de la franquicia DC unen fuerzas para salvar el mundo. Oh, sorpresa. Aunque lo verdaderamente sorprendente es revisar la visión ya revisada de un cineasta. La ambición personal de Snyder arrastra a Warner en su compromiso por dar más presencia a sus superhéroes dentro de la nueva industria de las plataformas frente al Universo Cinematográfico de Marvel. Es imposible digerir tanto héroe enmascarado, aunque algunos, como Wonder Woman o Aquaman, consiguen aliviar la pesadez de un severísimo hombre de acero y un Batman al que Snyder ha dotado de un lúgubre estilo personal que ha destrozado la imagen juguetona de Ben Aflleck.

Fue la decepcionante recepción crítica y comercial de 'Batman v Superman' lo que motivó que Warner le hiciera guiños a Joss Whedon, que entró por la puerta de atrás como guionista y se quedó con la silla de director de 'Liga de la Justicia'. Un realizador complaciente con sus superiores pero, aparentemente, un sátrapa con su equipo de trabajo. Al exitoso director de dos de las entregas de Los Vengadores se lo comieron los leales a Snyder creando en las redes el hashtag #ReleaseTheSnyderCut, un grito de guerra por el hoy se estrena en HBO el montaje realizado por Snyder. En justicia, parece cierto que la versión de Whedon destruyó la mitología de Snyder en un afán de imprimir su propio sello.

La resurrección de Superman

Cuando Snyder fue contratado en 2010 para dirigir 'El hombre de acero', se le encomendó no sólo relanzar la franquicia de Superman, sino también establecer el tono de todo el universo cinematográfico de DC. Su siguiente película, 'Batman v Superman: el amanecer de la justicia', en 2016, consiguió una taquilla de 873 millones de dólares en todo el mundo y tuvo un rendimiento inferior al que se esperaba. Para cuando llegó la hora de rodar 'Liga de la Justicia', Snyder se enfrentaba a un estudio ansioso por conseguir los mismos resultados de Marvel. «Había una falta de confianza hacia mi trabajo, que iba aumentando según avanzaba la producción. Ellos son dueños de la propiedad intelectual y su confianza en mí desapareció». La erosión hizo que el estudio contratará a Whedon para reescribir el guión de 'Liga de la Justicia'. «Su llegada como guionista hizo saltar las alarmas. Me dijeron que venía a mejorar los diálogos, sin embargo, acabó quedándose con el proyecto».

En cuanto a las acusaciones del comportamiento tóxico de Whedon en el rodaje, Snyder afirma que lo desconocía. «Lo último que este equipo hubiera hecho en esos momentos es llamarme para quejarse. En retrospectiva, me siento mal de que tuvieran que pasar por eso. Estos hombres y mujeres son mis amigos, mi familia profesional, son actores y actrices increíbles, pero yo no estuve allí, así que no puedo opinar».

La 'Liga de la Justicia' de Zack Snyder se estrena tres años después de la de Whedon, pero sus personajes han aparecido en varias películas desde entonces. El 'Snyder's Cut' retoma hechos acaecidos después de 'Batman v Superman: el amanecer de la justicia', una película que se estrenó hace casi cinco años. 'Aquaman', 'Shazam' y 'Aves de presa' tienen lugar después de la 'Liga de la Justicia', por lo que no influyen en estos eventos, mientras que 'Wonder Woman' y 'Wonder Woman 1984' tienen lugar antes que 'El hombre de acero'. Durante el panel de DC, Snyder explicó sus planes con el universo de estos superhéroes de haber tenido la oportunidad de hacer más películas de la saga. «Es la caída de la Tierra, cuando Superman sucumbe a la antivida. Hay que enviar a Flash al pasado para cambiar el futuro. Cuando Darkseid llega a la Tierra, en la película que nunca verás, los superhéroes se unen nuevamente». Lo cierto es que Superman (Henry Cavill) está muerto, y el mundo llora al unísono, desencadenando inquietantes voces que llegan al templo de las Amazonas, a los enclaves submarinos de Atlantis, donde vive Aquaman, y hasta el errante Bruce Wayne.

Con el año horrible de Ben Affleck, uno no puede por menos que sentir ternura por su persona. El actor abandona el personaje y la franquicia se redime con Gal Gadot, centro de atención de todas las miradas por su valor y ese sentido de independencia con que dota a su personaje. Es el tesoro de esta liga de superhéroes, donde también destaca Jason Momoa, melena al viento sobre sus potentes músculos. La generación más joven queda representada por Ezra Miller como Flash y Ray Fisher como Cyborg, que ganan protagonismo en el nuevo montaje de Snyder.

Lo que Snyder ha creado aquí no es tanto una revisión de la historia sino una visita guiada a cada uno de los valores de los personajes. Como director quiere ralentizar el tiempo, volver a construir cada gesto de estos superhéroes, arquitecto de sus obsesiones parece desear que la película dure para siempre. Y, vistas las cuatro horas de metraje, casi lo consigue.