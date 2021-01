El símbolo del éxito detrás de la guerra de las plataformas El «+» detrás de los grandes nombres del «streaming» es entendido por los espectadores como una signo de estatus y poder

Las grandes compañías tecnológicas mantienen una lucha feroz por conquistar a la audiencia a través de sus plataformas digitales. Para diferenciar su contenido, en esta guerra abierta entre ellas, se ha puesto de moda simbolizar su contenido digital con el símbolo «+». Discovery Communications es el último gran conglomerado en ingresar al mercado con un + sumado a su marca.

Discovery + cuenta con una amplia gama de series sin guión en su paquete de 4 euros al mes gracias a sus canales de HGTV + Food Network + TLC + Animal Planet. La plataforma CBS All Access, desde donde se transmiten programas y películas propiedad de ViacomCBS, se lanzará este año como Paramount +, colocando el símbolo en el nombre del estudio cinematográfico de 108 años. Dos grandes que se unen a la brigada de servicios con nombre «más» que ya conocemos: Disney +, ESPN +, Apple TV +, BET + y AMC +.

La obsesión del marketing por el + Steve Kazanjian, presidente y director ejecutivo de Promax, la asociación comercial de empresas de marketing que sirven a las industrias del entretenimiento, dijo al LA Times que el uso repetido del símbolo aritmético lo ha convertido en una herramienta eficiente para crear conciencia en el mercado sobre los nuevos servicios. «Hay una puesta en escena alrededor del "más" que forma parte del nuevo léxico del consumidor. Cuenta ya con capacidad emocional en nuestro cerebro, algo muy poderoso para las marcas».

Discovery lo descubrió cuando realizó encuestas entre los consumidores preguntando sobre posibles nombres para su servicio. La compañía probó con palabras latinas y creaciones que provenían de palabras combinadas, ruta que tomó Quibi, el fracasado servicio de transmisión de Jeffrey Katzenberg, que combinó las palabras «quick bite», «bocados rápidos», en Quibi. El rápido crecimiento de Disney +, con 86 millones de suscriptores en solo un año, allanó el camino para que Discovery se decantará por el signo más. «Nuestra investigación confirmó que el signo más se ha convertido en sinónimo de servicios de transmisión de video a domicilio», explicó David Leavy, director de operaciones de Discovery.

Agregar el signo más a un nombre establecido es una forma de decirles a los consumidores que el servicio incluye contenido que va más allá de lo que el consumidor ya asocia con la marca. Para Disney, eso incluye proyectos de Pixar y Marvel, el universo de Star Wars, la programación de National Geographic y la biblioteca de programas de 21st Century Fox. «Disney es la marca principal, pero teníamos que explicar a la gente que es mucho más que Disney», explicó Joe Earley, vicepresidente ejecutivo de marketing de Disney +.

El éxito genera imitación

Discovery + sigue los pasos de Disney + al aprovechar el afecto de los consumidores por su canal insignia Discovery, que tiene una reputación internacional como proveedor de programación de aventuras, exploración y naturaleza. Agregar el «más» ayuda a transmitir la amplia gama de series y realities de las otras marcas de la compañía, desde series de suspense hasta el reality de moda «90 days fiance». El signo más tampoco necesita traducción, lo que lo convierte en un activo para una empresa que desea distribuir un servicio internacional.

Ed Carroll, director de operaciones de AMC Networks, admitió que su compañía llegó a la misma conclusión al decidirse por AMC + para nombrar su servicio de transmisión, que transmite programación de canales de cable que IFC, BBC America y Sundance. «Hay momentos para ser creativos y reinventar la rueda, y hay momentos para ser muy claros. Hemos optado por lo conciso y simple». El signo más es la última transformación de un símbolo o letra utilizado por los creadores de márketing a la medida de la tecnología digital para la presentación de sus productos y servicios.

De la "i" de Apple al "+" de las plataformas

El nacimiento del signo más se remonta a finales del siglo XV cuando los matemáticos dejaron de presentar su trabajo de forma retórica. Símbolo que surgió casi mil años después del signo menos, según Joseph Mazur, profesor emérito de matemáticas de la desaparecida Universidad Marlboro de Vermont. «Apareció por primera vez en un libro de Johannes Widmann, un matemático alemán, que estaba escribiendo una especie de libro de texto sobre aritmética mercantil, hablando de excedentes, deducciones y cosas por el estilo. Quería un símbolo de más y decidió ¿por qué no tomó el signo menos y lo cruzó?», apuntó Mazur. En los tiempos modernos, el signo más evoca la percepción de obtener más, la continuación de algo que evoluciona sin fin.

No todas las empresas digitales se han subido a este tren. NBCUniversal ha llamado a su plataforma Peacock y Netflix se mantiene ajena al símbolo. Warner Media juega a escribirlo a su manera extendiendo el nombre HBO con la palabra Max, nombre que no ha cuajado entre la audiencia porque es una versión «alternativa» a la simplicidad del + Las marcas están tratando de transmitir que no solo tienen el contenido que los espectadores ya asocian con su empresa / estudio / red, sino también mucho más. La primera empresa en utilizarlo fue ESPN en abril del 2018. El canal de deportes lanzó su servicio de transmisión por 4 euros hasta que Disney lo compró para su propio servicio de transmisión.

Pandemia y contenido

Con tantos servicios de transmisión con el símbolo «+» en el nombre, Bob Bakish, presidente y director ejecutivo de Viacom CBS explicó a Variety el razonamiento del cambio de nombre. «Paramount es una marca icónica e histórica alabada por los consumidores de todo el mundo, y es sinónimo de calidad, integridad y narración de clase mundial. Con Paramount+, vamos a establecer una marca de transmisión global en el segmento de pago que contará con la extensa cartera de Viacom CBS para ofrecer una colección extraordinaria de contenido». Tanto contenido y tantas opciones necesita simplificación y el símbolo + nos ayuda a identificar plataformas en su carrera para atraer nuestra atención. La pandemia ha acelerado su necesidad de crear contenido y posicionarse rápidamente, la abreviatura + permite que las empresas se establezcan utilizando el rebufo de sus competidores.

El símbolo ha saltado incluso de la guerra de los streamers a otros sectores, ya sabemos que las modas son una fiebre y la fiebre común del momento es el + con bolsos adornados con este símbolo (Foley + Corinna), jabones (Etta + Billie), líneas de ropa masculina (Mizzen + Main) e incluso vinos (++ Double Plus ++). El entusiasmo por este símbolo parece difícil de contener.