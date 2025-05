«El silencio de los corderos»: 30 años del uso obligatorio de la mascarilla

Nadie podrá decir que el crítico de ABC, ya entonces Oti Rodríguez Marchante , anduvo falto de reflejos ante la obra maestra que acababan de contemplar sus jóvenes pero expertos ojos. «Un thriller que paraliza los sentidos, quema por dentro, oxigena la cabeza y ... estira el pelo; una de las mejores películas desde hace mucho tiempo y una interpretación de Anthony Hopkins que nunca, nadie, va a olvidar», escribía el maestro sobre «El silencio de los corderos».

Parece fácil, pero Gene Siskel , experto cinematográfico del «Chicago Tribune» , logró cierta notoriedad con las dos estrellas que le dio a la cinta, acompañadas de unas frases nada elogiosas. Alguna deuda pendiente dejó Jonathan Demme en el diario, o entre sus críticos se cruzó alguna extraña apuesta, porque Dave Kehr la puso aún más a caldo desde sus páginas .

Como apuntaba Oti, sin embargo, nadie que haya visto la película ha podido quitarse de la cabeza aquel uso pionero de la mascarilla obligatoria, en un actuación que todavía hoy asusta, pese al lastre de las decenas de imitaciones y parodias sufridas.

Justo es decir que la película gustó a casi todo el mundo. Fue la tercera, de hecho, en ganar los cinco premios Oscar principales (película, guion, director, actriz y actor principal), logro que solo habían conseguido «Sucedió una noche» (1934) y «Alguien voló sobre el nido del cuco» (1975).

Estrenada el día de los enamorados

Ahora parece fácil, cuando se cumplen 30 años de su estreno en Nueva York (30 de enero de 1991), aunque su lanzamiento global en Estados Unidos se produjo el día de los enamorados, el 14 de febrero, una fecha habitualmente propicia para las películas de terror. Lejos de estar seguros de su éxito, varios ejecutivos de Orion abogaron por estrenarla directamente en vídeo , porque pensaban que su violencia ahuyentaría a las grandes audiencias.

No previeron, en cambio, las protestas de algunos grupos LGTB, muy críticos con el personaje de Jame Gumb ( Ted Levine ), por el daño que hacía a los transexuales. De cualquier modo, el filme se colocó en el número uno de la taquilla desde la primera semana y pronto multiplicó por más de diez su presupuesto.

Tampoco el equipo se formó a la primera. Paul Verhoeven , que un año después rodó «Instinto básico» , se arrepentiría de haber rechazado el proyecto, que también le parecía demasiado oscuro, lo que permitió a Jonathan Demme demostrar su versatilidad, ya que venía de dirigir «Algo salvaje» , «Casada con todos» y algunos telefilmes.

En realidad, «El silencio de los corderos» cuenta una historia tenebrosa, pero Demme siguió la regla sagrada de sugerir más que mostrar y solo dos de los crímenes se cometen ante la mirada del espectador. Si recuerda más, es por la fuerza de la narración y la fragilidad de la memoria humana, porque se producen fuera de campo.

Un reparto tortuoso

Más vueltas aún dio el reparto. El principal candidato al papel de Hannibal Lecter era Sean Connery , que declinó la oferta. Antes de eso, Gene Hackman compró los derechos de la novela de Thomas Harris (se adelantó a Jodie Foster ) con idea de dirigir y protagonizar la película, pero luego pensó que después de «Arde Mississippi» su carrera no necesitaba más papeles violentos. Y le dio pereza, todo hay que decirlo. Algo parecido pensó Jeremy Irons después de dar vida al oscuro Claus von Bülow.

Otros intérpretes entre los que se «sorteó» el papel, según IMDb , fueron John Hurt y Patrick Stewart (que comparten con Hopkins el título de Sir), Christopher Lloyd , Dustin Hoffman , Robert Duvall , Jack Nicholson y Robert De Niro . En algún universo paralelo quizá se pueda ver alguna de estas versiones.

Anthony Hopkins no lo fio todo a su talento: investigó sobre asesinos en serie, visitó prisiones y fue a juicios para meterse en una piel tan poco recomendable. El personaje fue creado por el escritor Thomas Harris y adaptado por el guionista Ted Tally , pero la composición y la fuerza son cosa suya, sobre todo. Lecter solo aparece en pantalla algo menos de 25 minutos, pese a lo cual nadie sería capaz de discutirle el Oscar o su protagonismo.

Se cuenta que cuando el actor nacido en Gales hace 83 años supo que pensaron en él gracias a su papel en «El hombre elefante» , le dijo a Jonathan Demme: «Pero el doctor Treves era un buen hombre». A lo que el director replicó: «Lecter también lo es, solo que está atrapado en una mente enferma».

No fue el único malentendido en el camino de Hopkins al estrellato definitivo, en un momento en que estudiaba centrar su trabajo en el teatro, porque no veía que el cine le diera lo que necesitaba. Cuando le llamó su agente para decirle que le enviaba el guión de «El silencio de los corderos», pensó por el título que se trataba de una película para niños .

En el caso de Jodie Foster , hubo aún más candidatas al papel de Clarice Starling, que rechazaron estrellas como Meg Ryan y Michelle Pfeiffer , quien no logró los dos millones de dólares que pedía. La actriz tampoco se dejó los deberes por hacer y trabajó mucho tiempo con la agente del FBI Mary Ann Krause . El Bureau, por cierto, colaboró con gusto con la película y abrió las puertas de Quantico, ya que vio la oportunidad de reclutar agentes. La actriz ya había ganado un Oscar por «Acusados» y se convirtió en la segunda en lograr la parejita antes de los 30. Luise Rainer , que le dio el Oscar a Garci , lo consiguió a los 28.

Los muñequitos no aliviaban a Foster a la hora de rodar con Hopkins, quien se guardó más de una sorpresa para que su compañera de reparto no tuviera que fingir el miedo durante el rodaje. Sus instantes juntos destacan entre lo más recordado de la película, pese a que los números nos vuelven a sorprender: solo comparten cuatro veces la pantalla .

Regresemos a la crítica de Oti en ABC para recordar el primer encuentro entre los protagonistas: «La primera escena entre ellos, sórdida, inmejorable y que coloca ya a esos personajes en el pedestal más alto de la historia del cine, se ve sellada con los ojos de acero húmedo de Hopkins, su nariz husmeando entre un cristal blindado y su viciosa boca diciendo: “utiliza usted crema Evian y, a veces, perfume L’air du temp, pero no hoy”... Y ese “pero no hoy” deja a Jodie Foster y el espectador la misma cara de tontos que si hubieran visto a un pez con gafas y bigote».

Ted Levine bailó con el papel más feo y criticado, pero también hizo una gran labor de investigación en su doble faceta como asesino en serie y transexual. Con el tiempo, ha demostrado lo buen actor que es, aunque de esos cuyo nombre cuesta recordar. Los aficionados a las series lo habrán visto y puede que reconocido en «The bridge», «Ray Donovan» y «El alienista».

Completan el reparto Scott Glenn, Anthony Heald, Diane Baker, Brooke Smith, Tracey Walter y Chris Isaak, entre otros, con alguna aparición breve pero significativa del maestro del terror Roger Corman .

Un guionista poco prolífico

Del resto del equipo, sigue sorprendiendo la escasa filmografía de Ted Tally , que ganó el Oscar al mejor guion adaptado. Antes de «El silencio de los corderos» solo había escrito dos telefilmes y la película romántica «Pasión sin barreras». Después, destacan la entretenida «Coacción a un jurado», el drama de intriga «Antes y después», la cursi «Todos los caballos bellos» (con Penélope Cruz ) y su vuelta a Hannibal Lecter en la precuela «El Dragón rojo», de 2002. Entonces se produce un parón de 16 años, que termina con el drama bélico «12 valientes», su último título como escritor.

El guionista confirmó hace años en una entrevista con «Rolling Stone» que, pese a todos los actores que rechazaron el proyecto por su oscuridad, «la historia tiene elementos terroríficos, pero el espectador no los ve realmente». Él, de hecho, no considera que sea una película de terror y la ve más como una de detectives o un thriller. «Para mí, las películas de terror necesitan algo sobrenatural. Lecter puede bordear lo sobrenatural, pero no lo es».

[El director, Jonathan Demme, falleció en 2017 . Se puede saber más sobre su vida y su carrera en este enlace ].