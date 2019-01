Si esta película de Marvel no funciona, «la culpa sería de las mujeres»

Actualizado 30/01/2019 a las 17:24

El cine le dio un protagonismo que en los cómics no tenía, haciéndose un hueco entre los Vengadores originales a pesar de no tener más poderes que sus habilidades para la lucha. Sin embargo, no ha sido hasta este año cuando se ha confirmado la andadura en solitario de Viuda negra, que empezará su rodaje este mes de febrero.

A pesar de contar con Scarlett Johansson en la piel de la espía rusa, la película en solitario de Natasha Romanoff se ha demorado más de lo previsto, hasta el punto de convertirse en la segunda aventura cinematográfica de Marvel con una mujer como protagonista, después de que «Capitana Marvel». Sin haber aparecido en ninguna cinta previa, Carol Danvers le ha adelantado con su estreno este mes de marzo.

Dirigida por Cate Shortland y con guión de Jac Schaeffer, parece que los problemas para Viuda negra todavía no han dicho la última palabra. Desde «Crazy Days & Nights», un portal de éxito que se hace eco de algunos rumores sobre Hollywood, apuntan que la calificación R que le han otorgado a la película protagonizada por Johansson no es otra cosa que una estrategia de Marvel para cubrirse las espaldas en caso de que esta aventura, con menos relumbrón que la de la Capitana Marvel de Brie Larson, no funcione lo suficiente.

«Si el experimento sale terriblemente mal, tienen a una mujer a quien culpar, que es lo que este estudio quería», aseguran desde el portal de noticias. Sin embargo, la calificación por adultos en lugar de la PG-13 puede responder simplemente a algo acorde con la historia que quieren contar. Según se traduce de lo apuntado hasta el momento, se tratará probablemente del duro pasado de Natasha Romanoff.