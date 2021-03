Sharon Stone y su cruce de piernas en 'Instinto básico'

Sharon Stone revela que la engañaron para no usar ropa interior en el cruce de piernas de 'Instinto básico' «Vi mi vagina en la pantalla por primera vez, después de que me hubieran asegurado: "No veremos nada, solo necesitamos que te quites las bragas porque el color blanco refleja la luz"»