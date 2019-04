¿Será «The Rise of Skywalker» el fin de Star Wars?

Actualizado 22/04/2019 a las 01:58

Los secretos de la conclusión de la trilogía de Star Wars se dieron a conocer hace unas semanas, cuando por fin pudimos ver el tráiler del capitulo IX y conocer su título: The Rise of Skywalker. Un filme que se anuncia como el último de la saga, al menos durante un tiempo, ya que Disney anunció que no harían más películas de Star Wars en un futuro cercano. Un nuevo título. Nuevos personajes. Y el fin de la historia para los héroes que nos han acompañado durante décadas.

El actor Ewok y el pilar de Star Wars, Warwick Davis, animaron a la multitud ante el panel del Episodio IX que contó con el presentador Stephen Colbert como maestro de ceremonias. La Celebration Star Wars se abrió con imágenes del rodaje de la original de 1977, con Harrison Ford haciendo estallar su ordenador de a bordo durante un ensayo. El vídeo de «La guerra de las galaxias» fue un viaje a través de la trilogía original y la nostalgia recorrió el evento.

Luego les llegó el turno a la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y al director J.J. Abrams que, desde el escenario, explicaron la relevancia de la saga: «Nos hemos tomado en serio todo lo que inspiró a George, y creo que la inspiración J.J. le ha dado aún más profundidad», dijo Kennedy. Para el director, este filme no sería lo mismo sin Carrie Fisher, que murió hace dos años tras un ataque al corazón. «El guionista Chris Terrio y yo hablamos de cómo seguir adelante sin ella. Fue un palo increíble. Nos preguntamos qué podíamos hacer porque no queríamos que desapareciera. Se nos ocurrió la idea de escribir escenas a su alrededor, para que ella pudiera formar parte de la película y así hemos mantenido su actuación. Todos los días la echo de menos, pero es tan irreal porque todavía estamos trabajando con ella. Ella está en varias escenas. La princesa Leia vive en esta película de una manera que me parece alucinante».

Salto temporal

La cinta no comienza justo después de Los últimos Jedi y tendrá un salto de tiempo no especificado. «Esta es una aventura donde vemos a todo el grupo junto y uno de los principales caminos narrativos es la dinámica entre los personajes», dijo Abrams.

Oscar Isaac fue uno de los grandes protagonistas del panel y cuando Colbert le preguntó si su personaje era mejor piloto que Han Solo contestó: «Nadie puede pilotar al Halcón Milenario como Han. Sin embargo, Poe literalmente puede volar cualquier cosa. Solo digo que Poe es el mejor piloto de Uber», dijo ante la carcajada general.

Después pasó a explicar cómo se dice Star Wars en español e hizo reír a todo el mundo diciéndolo en ingles con acento español. A su lado reía todo el elenco menos Adrián Driver: Daisy Ridley, John Boyega, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, BB-8. y la actriz recién llegada a la Saga, Naomi Ackie