El secreto de la inmortalidad de algunas series

Actualizado 19/02/2019 a las 18:48

Durante años, creces con sus aventuras. Asistes, como testigo de lujo, a su auge y caída, y hasta las apoyas en sus momentos más bajos. Te conviertes en un adepto a ciertas series que, temporada a temporada, están a la altura o te defraudan, hasta que, cuando a priori ya no tienen más que contar, incluyen un fundido a negro y anuncian su desenlace... ¿definitivo?

No tiene por qué. A priori, series de televisión como «Los Soprano», «Breaking Bad», «Downton Abbey» o «Deadwood» no tienen nada que ver, pero más allá de la temática, de los protagonistas o, incluso, del país de origen de la ficción, todas ellas han seguido el mismo camino. El formato ha demostrado su rendimiento año tras año con sucesivas entregas y, después de un periodo de descanso, aparecen renovadas en forma de películas. Esa es la nueva vida que el destino les ha deparado a estas series de culto.

La clave, en todas ellas, es apelar a la nostalgia, evocar a esos personajes que fidelizaron a los espectadores para que, con renovadas tramas, les sigan también en su periplo en la gran pantalla.

Deadwood

Gran parte del reparto original de la serie regresará a «Deadwood» para resolver sus argumentos en la película. El wéstern, dirigido por Daniel Minahan, podrá cerrar así un final digno a pesar de la cancelación de la serie allá por 2006, después de tres temporadas. «Ha sido una pesadilla de logística tratar de compatibilizar las agendas de todos los miembros del reparto, pero aquí estamos. Ya tiene luz verde», afirmó el presidente de HBO, Casey Bloys.

Downton Abbey

También ha recurrido al reparto original esta ficción británica, que tras seis temporadas y más de cincuenta capítulos, aún tiene bajo la manga un epílogo reservado para sus fans. La película que pondrá el punto final definitivo al universo de la ficción se estrenará en Europa el próximo 13 de septiembre de 2019, según ha anunciado la productora Focus Features, y en el resto del mundo una semana más tarde.

Julian Fellowes, creador de la serie original de la cadena ITV, afirmó en una entrevista concedida a BBC News que la reunión de los actores ha sido «casi surralista». «No creo que uno deba esperarse que todo sea un triunfo. Yo he hecho lo mejor que he podido, igual que el reparto, así que será divertido», confirmó.

De momento, no se conoce el argumento de la serie, aunque se espera que tenga como punto de partida el final de los años veinte, donde acabó la serie que ganó quince Emmys y tres Globos de Oro.

Los Soprano

También Los Soprano resucitarán en la gran pantalla. Lo hará, en este caso, con una precuela titulada 'The Many Saints of Newark', escrita por el creador de la serie David Chase y Lawrence Konner, uno de los guionistas habituales de la mítica ficción de HBO. La trama del filme tiene lugar años antes de los hechos relatados en la serie y está ambientada en las revueltas raciales en Newark (Nueva Jersey) en los años sesenta que enfrentaron a italianos y afroamericanos.

Aunque por logística es imposible volver a contar con James Gandolfini, el protagonista de Los Soprano que murió el pasado 2013, tampoco hace falta, ya que se trata de una película precuela. Sí aparecerá una versión rejuvenecida de Toni Soprano, que interpretará el hijo del actor fallecido.

Breaking Bad

Como informa I. Zamora, la esperada película de «Breaking Bad», que en principio iba a tratar una trama totalmente alejada de la desarrollada por los protagonistas en la aclamada serie, estará finalmente protagonizada por Aaron Paul, Jesse Pinkman en la ficción de AMC.

Las noticias sobre el argumento del filme se han ido proporcionando con cuentagotas y el argumento inicial de «Greenbier» ha mutado a lo que ya se confirma será una secuela de «Breaking Bad» que narrará la vida de Pinkman tras «Felina», el último capítulo de la historia de Vince Gilligan. Un dato interesante sobre la secuela de «Breaking Bad» es el hecho de que la cinta se estrenará primero en Netflix y, días más tarde, llegará al canal de televisión AMC. De la distribución en cines se encargará Sony Pictures, según las primeras informaciones.